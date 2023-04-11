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Швейцария отвергла заявление посла США о заморозке российских активов - РИА Новости, 11.04.2023
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12:16 11.04.2023 (обновлено: 13:13 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/aktivy-1864445356.html
Швейцария отвергла заявление посла США о заморозке российских активов
Швейцария отвергла заявление посла США о заморозке российских активов - РИА Новости, 11.04.2023
Швейцария отвергла заявление посла США о заморозке российских активов
Руководитель Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Элен Будлигер-Артиеда в интервью Neue Zürcher Zeitung отвергла заявление посла США... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T12:16
2023-04-11T13:13
специальная военная операция на украине
экономика
швейцария
credit suisse
евросоюз
россия
сша
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ЦЮРИХ, 11 апр — РИА Новости. Руководитель Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Элен Будлигер-Артиеда в интервью Neue Zürcher Zeitung отвергла заявление посла США Скотта Миллера о том, что Берн мог бы дополнительно заморозить российских активов на сумму от 50 до 100 миллиардов франков."Цифра в 50-100 миллиардов франков была распространена как возможная оценка российских денежных средств под управлением, и это было сделано не администрацией. Но не все россияне подпадают под санкции, а лишь незначительное меньшинство. Швейцария заморозила 7,5 миллиарда франков, что составляет чуть более трети от 21,5 миллиарда евро, замороженных по всему ЕС", — заявила глава SECO.По данным Будлигер-Артиеда, Франция заморозила российских активов на 1,2 миллиарда евро, Германия — на 2,2 миллиарда евро. "Мы постоянно говорим США и всем странам-партнерам: "Если у вас есть действенные зацепки, предоставьте их. Мы их рассмотрим". На сегодняшний день мы не получили ни одной от американцев", — заключила глава SECO.Швейцария присоединилась практически ко всем европейским санкциям против России после 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 7,5 миллиарда швейцарских франков (8,1 миллиарда долларов). При этом, как сообщали местные СМИ, швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, — 17,6 миллиарда франков (более 19 миллиардов долларов). Всего в Швейцарии задекларировано около 50 миллиардов долларов российских средств, писало издание SonntagsZeitung. В феврале правительство Швейцарии заявляло, что передача Украине российских активов, замороженных в стране, по действующему законодательству незаконна.
https://ria.ru/20230410/belgiya-1864302438.html
https://ria.ru/20230327/agoniya-1860816490.html
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экономика, швейцария, credit suisse , евросоюз, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Швейцария, Credit Suisse , Евросоюз, Россия, США
Швейцария отвергла заявление посла США о заморозке российских активов

В Берне отвергли заявление посла США Миллера о дополнительной заморозке российских активов

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФедеральный дворец (парламент) в городе Берн
Федеральный дворец (парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Федеральный дворец (парламент) в городе Берн. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 11 апр — РИА Новости. Руководитель Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Элен Будлигер-Артиеда в интервью Neue Zürcher Zeitung отвергла заявление посла США Скотта Миллера о том, что Берн мог бы дополнительно заморозить российских активов на сумму от 50 до 100 миллиардов франков.
"Цифра в 50-100 миллиардов франков была распространена как возможная оценка российских денежных средств под управлением, и это было сделано не администрацией. Но не все россияне подпадают под санкции, а лишь незначительное меньшинство. Швейцария заморозила 7,5 миллиарда франков, что составляет чуть более трети от 21,5 миллиарда евро, замороженных по всему ЕС", — заявила глава SECO.
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По данным Будлигер-Артиеда, Франция заморозила российских активов на 1,2 миллиарда евро, Германия — на 2,2 миллиарда евро.
"Мы постоянно говорим США и всем странам-партнерам: "Если у вас есть действенные зацепки, предоставьте их. Мы их рассмотрим". На сегодняшний день мы не получили ни одной от американцев", — заключила глава SECO.
Швейцария присоединилась практически ко всем европейским санкциям против России после 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 7,5 миллиарда швейцарских франков (8,1 миллиарда долларов). При этом, как сообщали местные СМИ, швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, — 17,6 миллиарда франков (более 19 миллиардов долларов). Всего в Швейцарии задекларировано около 50 миллиардов долларов российских средств, писало издание SonntagsZeitung.
В феврале правительство Швейцарии заявляло, что передача Украине российских активов, замороженных в стране, по действующему законодательству незаконна.
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