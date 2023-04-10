https://ria.ru/20230410/znamenitosti-1864187186.html

Умер актер из "Годзиллы" и "Первого Оскара" Майкл Лернер

Умер актер из "Годзиллы" и "Первого Оскара" Майкл Лернер - РИА Новости, 10.04.2023

Умер актер из "Годзиллы" и "Первого Оскара" Майкл Лернер

Актер Майкл Лернер умер в 81 год, сообщил на своей странице в соцсети его племянник Сэм. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T12:54

2023-04-10T12:54

2023-04-10T12:54

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Актер Майкл Лернер умер в 81 год, сообщил на своей странице в соцсети его племянник Сэм. В фильмографии Майкла Лернера десятки работ. В том числе роли в проектах "Семейка Брейди", "МЭШ", "Омен 4: Пробуждение", "Байки из склепа", "Годзилла", "Эльф", "Белоснежка: Месть гномов", "Люди Икс: Дни минувшего будущего". В 1992 году Майкл Лернер был номинирован на пермию "Оскар" за мужскую роль второго плана в фильме "Бартон Финк". Также его можно увидеть в российской картине "Первый Оскар", вышедшей в апреле 2022 года.

https://ria.ru/20230407/znamenitosti-1863673770.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости