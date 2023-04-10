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Умер актер из "Годзиллы" и "Первого Оскара" Майкл Лернер
Умер актер из "Годзиллы" и "Первого Оскара" Майкл Лернер - РИА Новости, 10.04.2023
Умер актер из "Годзиллы" и "Первого Оскара" Майкл Лернер
Актер Майкл Лернер умер в 81 год, сообщил на своей странице в соцсети его племянник Сэм. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T12:54
2023-04-10T12:54
2023-04-10T12:54
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Актер Майкл Лернер умер в 81 год, сообщил на своей странице в соцсети его племянник Сэм. В фильмографии Майкла Лернера десятки работ. В том числе роли в проектах "Семейка Брейди", "МЭШ", "Омен 4: Пробуждение", "Байки из склепа", "Годзилла", "Эльф", "Белоснежка: Месть гномов", "Люди Икс: Дни минувшего будущего". В 1992 году Майкл Лернер был номинирован на пермию "Оскар" за мужскую роль второго плана в фильме "Бартон Финк". Также его можно увидеть в российской картине "Первый Оскар", вышедшей в апреле 2022 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, знаменитости
Культура, Новости культуры, Знаменитости
Умер актер из "Годзиллы" и "Первого Оскара" Майкл Лернер
Актер из "Годзиллы" и "Первого Оскара" Майкл Лернер умер в 81 год
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Актер Майкл Лернер умер в 81 год, сообщил на своей странице в соцсети его племянник Сэм.
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"Трудно выразить словами, каким потрясающим был мой дядя, и как сильно он повлиял на меня. Благодаря его историям я влюбился в актерскую профессию", — признался родственник покойного.
В фильмографии Майкла Лернера десятки работ. В том числе роли в проектах "Семейка Брейди", "МЭШ", "Омен 4: Пробуждение", "Байки из склепа", "Годзилла", "Эльф", "Белоснежка: Месть гномов", "Люди Икс: Дни минувшего будущего".
В 1992 году Майкл Лернер был номинирован на пермию "Оскар" за мужскую роль второго плана в фильме "Бартон Финк". Также его можно увидеть в российской картине "Первый Оскар", вышедшей в апреле 2022 года.
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