https://ria.ru/20230410/zelenskiy-1864161338.html
В Госдуме назвали Зеленского слепой пешкой США
В Госдуме назвали Зеленского слепой пешкой США - РИА Новости, 10.04.2023
В Госдуме назвали Зеленского слепой пешкой США
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что в шпионаже США за Владимиром Зеленским нет ничего удивительно, так как он является очередной "слепой... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T10:20
2023-04-10T10:20
2023-04-10T10:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что в шпионаже США за Владимиром Зеленским нет ничего удивительно, так как он является очередной "слепой пешкой" в руках американцев. США шпионили за Зеленским, передал телеканал CNN со ссылкой на просочившиеся в сеть секретные документы Пентагона. Источник, близкий к Зеленскому, назвал эту ситуацию "ожидаемой", а украинские чиновники глубоко разочарованы утечкой, утверждает канал. "В этом нет ничего удивительно. Это, видимо, наивный Зеленский полагает, что он самостоятельная политическая фигура, что он президент великой нации, которая прославилась на весь мир. Но на самом деле, это всего лишь слепая пешка в руках гроссмейстера, естественно американцев. Они пешку двигают, как хотят, и при необходимости легко ей пожертвуют, потому что пешек много, а игра большая одна", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, власти США легко пожертвуют не только пешками, но ферязями, под которыми подразумеваются союзники по ЕС. "Для американцев нет тормозов. Когда им нужно чего-то добиться, они положат всю доску, лишь бы их король остался на штатном месте, а потери их интересовали меньше всего, особенно чужие. Так что президент Зеленский, скорее всего, проходит под каким-то смешным псевдонимом в американской игре. Например, "клоун" или "слепой", - предположил депутат ГД.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дмитрий белик, госдума рф, евросоюз, владимир зеленский, в мире, украина
США, Дмитрий Белик, Госдума РФ, Евросоюз, Владимир Зеленский, В мире, Украина
В Госдуме назвали Зеленского слепой пешкой США
В Госдуме назвали Зеленского слепой пешкой США, которой легко пожертвуют при необходимости
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что в шпионаже США за Владимиром Зеленским нет ничего удивительно, так как он является очередной "слепой пешкой" в руках американцев.
США шпионили за Зеленским, передал телеканал CNN со ссылкой на просочившиеся в сеть секретные документы Пентагона. Источник, близкий к Зеленскому, назвал эту ситуацию "ожидаемой", а украинские чиновники глубоко разочарованы утечкой, утверждает канал.
"В этом нет ничего удивительно. Это, видимо, наивный Зеленский
полагает, что он самостоятельная политическая фигура, что он президент великой нации, которая прославилась на весь мир. Но на самом деле, это всего лишь слепая пешка в руках гроссмейстера, естественно американцев. Они пешку двигают, как хотят, и при необходимости легко ей пожертвуют, потому что пешек много, а игра большая одна", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, власти США
легко пожертвуют не только пешками, но ферязями, под которыми подразумеваются союзники по ЕС
.
"Для американцев нет тормозов. Когда им нужно чего-то добиться, они положат всю доску, лишь бы их король остался на штатном месте, а потери их интересовали меньше всего, особенно чужие. Так что президент Зеленский, скорее всего, проходит под каким-то смешным псевдонимом в американской игре. Например, "клоун" или "слепой", - предположил депутат ГД.
Накажут по полной. Из-за Украины пострадает еще одна страна