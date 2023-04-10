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В центре Москвы произошло замыкание кабеля - РИА Новости, 10.04.2023
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22:28 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/zamykanie-1864355354.html
В центре Москвы произошло замыкание кабеля
В центре Москвы произошло замыкание кабеля - РИА Новости, 10.04.2023
В центре Москвы произошло замыкание кабеля
Замыкание кабеля произошло на Миусской площади в Москве, никто не пострадал, электроснабжение не нарушено, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T22:28
2023-04-10T22:28
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Замыкание кабеля произошло на Миусской площади в Москве, никто не пострадал, электроснабжение не нарушено, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. "В 18.48 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о происшествии по адресу: Миусская площадь, дом 5. На месте проведена работа специалистами по обследованию причин происшествия, подтверждено замыкание кабеля. Пострадавших нет. Энергоснабжение потребителей не нарушено", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Москвы произошло замыкание кабеля

На Миусской площади в Москве произошло замыкание кабеля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Замыкание кабеля произошло на Миусской площади в Москве, никто не пострадал, электроснабжение не нарушено, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
"В 18.48 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о происшествии по адресу: Миусская площадь, дом 5. На месте проведена работа специалистами по обследованию причин происшествия, подтверждено замыкание кабеля. Пострадавших нет. Энергоснабжение потребителей не нарушено", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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