https://ria.ru/20230410/zamykanie-1864355354.html
В центре Москвы произошло замыкание кабеля
В центре Москвы произошло замыкание кабеля - РИА Новости, 10.04.2023
В центре Москвы произошло замыкание кабеля
Замыкание кабеля произошло на Миусской площади в Москве, никто не пострадал, электроснабжение не нарушено, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T22:28
2023-04-10T22:28
2023-04-10T22:28
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Замыкание кабеля произошло на Миусской площади в Москве, никто не пострадал, электроснабжение не нарушено, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. "В 18.48 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о происшествии по адресу: Миусская площадь, дом 5. На месте проведена работа специалистами по обследованию причин происшествия, подтверждено замыкание кабеля. Пострадавших нет. Энергоснабжение потребителей не нарушено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230227/sportivnaya-1854712522.html
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РИА Новости
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Москвы произошло замыкание кабеля
На Миусской площади в Москве произошло замыкание кабеля