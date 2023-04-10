https://ria.ru/20230410/zamykanie-1864355354.html

В центре Москвы произошло замыкание кабеля

В центре Москвы произошло замыкание кабеля - РИА Новости, 10.04.2023

В центре Москвы произошло замыкание кабеля

Замыкание кабеля произошло на Миусской площади в Москве, никто не пострадал, электроснабжение не нарушено, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T22:28

2023-04-10T22:28

2023-04-10T22:28

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Замыкание кабеля произошло на Миусской площади в Москве, никто не пострадал, электроснабжение не нарушено, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. "В 18.48 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о происшествии по адресу: Миусская площадь, дом 5. На месте проведена работа специалистами по обследованию причин происшествия, подтверждено замыкание кабеля. Пострадавших нет. Энергоснабжение потребителей не нарушено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230227/sportivnaya-1854712522.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)