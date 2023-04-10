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Комитет Госдумы одобрил поправки об ужесточении наказания за диверсии - РИА Новости, 10.04.2023
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12:08 10.04.2023 (обновлено: 12:18 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/zakonotvorchestvo-1864200661.html
Комитет Госдумы одобрил поправки об ужесточении наказания за диверсии
Комитет Госдумы одобрил поправки об ужесточении наказания за диверсии - РИА Новости, 10.04.2023
Комитет Госдумы одобрил поправки об ужесточении наказания за диверсии
Конституционный комитет Госдумы в понедельник рекомендовал принять поправки об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T12:08
2023-04-10T12:18
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безопасность
павел крашенинников
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Конституционный комитет Госдумы в понедельник рекомендовал принять поправки об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм.Поправки предлагается рассмотреть на заседании Думы в четверг, указал глава комитета Павел Крашенинников.За диверсии предлагается наказывать до 20 лет лишения свободы (сейчас до 15). Кроме того, усиливается ответственность по ряду "антитеррористических" статей УК - ужесточается ответственность за международный терроризм, предлагается наказывать по статье от 12 лет лишения свободы (сейчас от 10). Ужесточается ответственность и по статье 205 УК РФ "Террористический акт" - максимальный срок за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, предложено увеличить до 20 лет лишения свободы (сейчас - 15 лет).Ужесточат наказание и за участие в террористических сообществах (205.4 УК РФ) - их членам будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы (действует от 5 до 10 лет), и за содействие террористической деятельности (205.1 УК РФ) - минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений может вырасти до 7 лет (сейчас от 5 до 15 лет).
https://ria.ru/20230407/gosizmena-1863889133.html
https://ria.ru/20230330/natsbat-1861762039.html
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госдума рф, безопасность, павел крашенинников, россия
Госдума РФ, Безопасность, Павел Крашенинников, Россия
Комитет Госдумы одобрил поправки об ужесточении наказания за диверсии

Комитет Госдумы одобрил поправки о наказании за участие в террористическом сообществе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ здании Госдумы РФ
В здании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Конституционный комитет Госдумы в понедельник рекомендовал принять поправки об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм.
Поправки предлагается рассмотреть на заседании Думы в четверг, указал глава комитета Павел Крашенинников.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
В Госдуму внесли поправки о пожизненном наказании за госизмену
7 апреля, 20:57
За диверсии предлагается наказывать до 20 лет лишения свободы (сейчас до 15). Кроме того, усиливается ответственность по ряду "антитеррористических" статей УК - ужесточается ответственность за международный терроризм, предлагается наказывать по статье от 12 лет лишения свободы (сейчас от 10). Ужесточается ответственность и по статье 205 УК РФ "Террористический акт" - максимальный срок за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, предложено увеличить до 20 лет лишения свободы (сейчас - 15 лет).
Ужесточат наказание и за участие в террористических сообществах (205.4 УК РФ) - их членам будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы (действует от 5 до 10 лет), и за содействие террористической деятельности (205.1 УК РФ) - минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений может вырасти до 7 лет (сейчас от 5 до 15 лет).
Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва Дмитрий Белик - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
В Госдуме предложили ужесточить наказание за участие в нацбатах Украины
30 марта, 10:18
 
Госдума РФБезопасностьПавел КрашенинниковРоссия
 
 
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