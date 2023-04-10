https://ria.ru/20230410/zabaykale-1864139565.html
На трассах в Забайкалье ограничили движение большегрузов из-за снега
На трассах в Забайкалье ограничили движение большегрузов из-за снега - РИА Новости, 10.04.2023
На трассах в Забайкалье ограничили движение большегрузов из-за снега
Движение большегрузов временно ограничили на федеральных дорогах в Забайкалье для снегоочистки, сообщается в Telegram-канале правительства региона. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T06:52
2023-04-10T06:52
2023-04-10T06:52
чита
хабаровск
китай
происшествия
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ЧИТА, 10 апр - РИА Новости. Движение большегрузов временно ограничили на федеральных дорогах в Забайкалье для снегоочистки, сообщается в Telegram-канале правительства региона. "На период снегоочистки участков федеральных автодорог "Амур" Чита - Хабаровск и Чита - Забайкальск - граница с КНР с 12.00 до 15.00 временно ограничено движение для большегрузных автомобилей", - говорится в сообщении. Уточняется, что экипажи ДПС направляют большегрузный транспорт на стоянки отдыха до окончания работ по очистке проезжей части.
https://ria.ru/20230410/nepogoda-1864139250.html
чита
хабаровск
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чита, хабаровск, китай, происшествия
Чита, Хабаровск, Китай, Происшествия
На трассах в Забайкалье ограничили движение большегрузов из-за снега
На федеральных дорогах в Забайкалье временно ограничили движение большегрузов из-за снега