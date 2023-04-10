https://ria.ru/20230410/zabaykale-1864139565.html

На трассах в Забайкалье ограничили движение большегрузов из-за снега

На трассах в Забайкалье ограничили движение большегрузов из-за снега - РИА Новости, 10.04.2023

На трассах в Забайкалье ограничили движение большегрузов из-за снега

Движение большегрузов временно ограничили на федеральных дорогах в Забайкалье для снегоочистки, сообщается в Telegram-канале правительства региона. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T06:52

2023-04-10T06:52

2023-04-10T06:52

чита

хабаровск

китай

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862044126_0:156:1499:999_1920x0_80_0_0_fcd6c03211e59dcbc4c5972dd9015c9f.jpg

ЧИТА, 10 апр - РИА Новости. Движение большегрузов временно ограничили на федеральных дорогах в Забайкалье для снегоочистки, сообщается в Telegram-канале правительства региона. "На период снегоочистки участков федеральных автодорог "Амур" Чита - Хабаровск и Чита - Забайкальск - граница с КНР с 12.00 до 15.00 временно ограничено движение для большегрузных автомобилей", - говорится в сообщении. Уточняется, что экипажи ДПС направляют большегрузный транспорт на стоянки отдыха до окончания работ по очистке проезжей части.

https://ria.ru/20230410/nepogoda-1864139250.html

чита

хабаровск

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чита, хабаровск, китай, происшествия