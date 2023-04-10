https://ria.ru/20230410/yaponiya-1864142427.html

В Японии пообещали продолжать санкционное давление на Россию

В Японии пообещали продолжать санкционное давление на Россию - РИА Новости, 10.04.2023

В Японии пообещали продолжать санкционное давление на Россию

Япония во взаимодействии со странами "семерки" и мировым сообществом продолжит проводить санкции против России и оказывать помощь Украине, заявил на... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T07:46

2023-04-10T07:46

2023-04-10T07:46

япония

россия

украина

хирокадзу мацуно

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ТОКИО, 10 апр – РИА Новости. Япония во взаимодействии со странами "семерки" и мировым сообществом продолжит проводить санкции против России и оказывать помощь Украине, заявил на пресс-конференции в понедельник генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно. Всего Япония с начала введения санкций в общей сложности объявила о заморозке активов 987 человек из России, в том числе 304 человек из новых регионов и Крыма, 129 организаций, 12 банков, ввела запрет экспорт из Японии в отношении 357 организаций, компаний и институтов, связанных с оборонной отраслью. До этого был введен запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили класса "люкс", дорогие алкогольные напитки, косметику, товары из кожи. Кроме того, запрещено экспортировать в Россию высокотехнологичное оборудование для нефтепереработки, некоторые виды медицинских товаров, полупроводники, квантовые компьютеры и их компоненты, электронные микроскопы, атомно-силовые микроскопы, 3D-принтеры и расходные материалы к ним, оборудование для производства органических светодиодов, оборудование для производства микроэлектромеханических схем, оборудование для производства высоко эффективных солнечных батарей для водородного топлива и воспроизводимых видов энергии, вакуумных насосов, оборудование для охлаждения, предназначенное для крайне низких температур, материалы, осложняющие обнаружение электромагнитных волн и другое оборудование, летательные аппараты, игрушки. Был веден запрет на новые инвестиции и предоставление части финансовых услуг. Также был введен запрет на импорт из России золота, станков, некоторых видов древесины, водки.

https://radiosputnik.ria.ru/20230331/yaponiya-1862115255.html

япония

россия

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япония, россия, украина, хирокадзу мацуно, g7, оон