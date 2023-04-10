https://ria.ru/20230410/yakutsk-1864317379.html

Трутнев: мастер-план Якутска будет представлен президенту страны в июне

Трутнев: мастер-план Якутска будет представлен президенту страны в июне - РИА Новости, 10.04.2023

Трутнев: мастер-план Якутска будет представлен президенту страны в июне

Мастер-план Якутска будет представлен президенту страны в июне, он в достаточно высокой степени готовности, сообщил заместитель председателя правительства РФ –... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T18:02

2023-04-10T18:02

2023-04-10T18:02

республика саха (якутия)

якутск

россия

дальний восток

юрий трутнев

владимир путин

айсен николаев

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ЯКУТСК, 10 апр - РИА Новости. Мастер-план Якутска будет представлен президенту страны в июне, он в достаточно высокой степени готовности, сообщил заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев по итогам совещания. Ранее сообщалось о том, что мастер-планы развития шести городов Дальнего Востока представлены президенту России и одобрены им. Президент России Владимир Путин в 2022 году дал поручение разработать мастер-планы развития и реновации 25 дальневосточных городов. Идет работа над мастер-планами 25 дальневосточных городов: 11 региональных центров, девяти городов с численностью населения свыше 50 тысяч жителей, трёх городов с менее 50 тысячами жителей и двух столиц БАМа – Тынды и Северобайкальска. В этих городах живёт больше половины населения ДФО. "В июне планируется представление мастер-плана президенту страны. Мастер-план Якутска находится в достаточно высокой степени готовности, но есть несколько моментов, которые нужно доработать, в том числе вопросы, связанные с определением источников финансирования", – сказал Трутнев. В свою очередь, по словам главы республики Айсена Николаева, мастер-план – это не просто генплан, это увязка всего развития города Якутска – социального, экономического, демографического. "И с этой точки зрения он достаточно глубоко проработан. На сегодняшнем совещании с Юрием Петровичем было отмечено, что самое главное – что этот план абсолютно верный, потому что город Якутск, как и вся республика, в последние годы демонстрирует очень хорошую динамику своего развития – инфраструктурного, экономического, социального", - отметил глава региона.

https://ria.ru/20230326/merzlota-1860709301.html

https://realty.ria.ru/20230410/stroitelstvo-1864228005.html

якутск

россия

дальний восток

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якутск, россия, дальний восток, юрий трутнев, владимир путин, айсен николаев