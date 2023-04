https://ria.ru/20230410/vstrechi-1864243124.html

РЭЦ: экспортеры России провели более 100 встреч на Vietnam Expo

РЭЦ: экспортеры России провели более 100 встреч на Vietnam Expo - РИА Новости, 10.04.2023

РЭЦ: экспортеры России провели более 100 встреч на Vietnam Expo

Выставка Vietnam Expo 2023 завершилась в Ханое, на которой в рамках работы коллективного стенда под брендом Made in Russia, организованного Российским... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T13:45

2023-04-10T13:45

2023-04-10T13:45

ханой

вьетнам

россия

российский экспортный центр (рэц)

экономика

вэб.рф (вэб)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734820_0:177:2989:1858_1920x0_80_0_0_b18221186815ed59541f0618661b722b.jpg

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Выставка Vietnam Expo 2023 завершилась в Ханое, на которой в рамках работы коллективного стенда под брендом Made in Russia, организованного Российским экспортным центром (РЭЦ), российские экспортеры провели более 100 деловых встреч с вьетнамскими контрагентами, среди которых представители власти, крупные дистрибьюторы и торговые сети, промышленные предприятия, технологические предприятия и IT-компании, сообщает РЭЦ."Более 40 вьетнамских дистрибьюторов познакомились с отечественными продуктами питания, логистическими и IT решениями, а также с продукцией в сфере промышленного и нефтегазового оборудования. Общий потенциал встреч оценивается более, чем в 7 миллионов долларов", - говорится в сообщении.В деловой зоне Made in Russia по результатам проведенных переговоров были подписаны два соглашения о сотрудничестве и поставках продуктов питания во Вьетнам."Площадка выставки Vietnam Expo 2023 предоставила российским компаниям широкие возможности для презентации своей продукции большому количеству вьетнамских посетителей и местному бизнес сообществу. На протяжении четырех дней в деловой зоне Made in Russia мы фиксировали большой интерес к продукции российских экспортеров со стороны вьетнамских покупателей. Таргетированный подход к организации деловых встреч, а также первичные результаты по итогам их проведения внушают оптимизм и позволяют рассчитывать на заключение долгосрочного сотрудничества российских и вьетнамских компаний", - сказала управляющий директор по организации конгрессно-выставочных мероприятий и бизнес-миссий РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ ) Татьяна Ан.

https://ria.ru/20230405/vystavka-1863187476.html

ханой

вьетнам

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ханой, вьетнам, россия, российский экспортный центр (рэц), экономика, вэб.рф (вэб)