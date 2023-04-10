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РЭЦ: экспортеры России провели более 100 встреч на Vietnam Expo - РИА Новости, 10.04.2023
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13:45 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/vstrechi-1864243124.html
РЭЦ: экспортеры России провели более 100 встреч на Vietnam Expo
РЭЦ: экспортеры России провели более 100 встреч на Vietnam Expo - РИА Новости, 10.04.2023
РЭЦ: экспортеры России провели более 100 встреч на Vietnam Expo
Выставка Vietnam Expo 2023 завершилась в Ханое, на которой в рамках работы коллективного стенда под брендом Made in Russia, организованного Российским... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T13:45
2023-04-10T13:45
ханой
вьетнам
россия
российский экспортный центр (рэц)
экономика
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Выставка Vietnam Expo 2023 завершилась в Ханое, на которой в рамках работы коллективного стенда под брендом Made in Russia, организованного Российским экспортным центром (РЭЦ), российские экспортеры провели более 100 деловых встреч с вьетнамскими контрагентами, среди которых представители власти, крупные дистрибьюторы и торговые сети, промышленные предприятия, технологические предприятия и IT-компании, сообщает РЭЦ."Более 40 вьетнамских дистрибьюторов познакомились с отечественными продуктами питания, логистическими и IT решениями, а также с продукцией в сфере промышленного и нефтегазового оборудования. Общий потенциал встреч оценивается более, чем в 7 миллионов долларов", - говорится в сообщении.В деловой зоне Made in Russia по результатам проведенных переговоров были подписаны два соглашения о сотрудничестве и поставках продуктов питания во Вьетнам."Площадка выставки Vietnam Expo 2023 предоставила российским компаниям широкие возможности для презентации своей продукции большому количеству вьетнамских посетителей и местному бизнес сообществу. На протяжении четырех дней в деловой зоне Made in Russia мы фиксировали большой интерес к продукции российских экспортеров со стороны вьетнамских покупателей. Таргетированный подход к организации деловых встреч, а также первичные результаты по итогам их проведения внушают оптимизм и позволяют рассчитывать на заключение долгосрочного сотрудничества российских и вьетнамских компаний", - сказала управляющий директор по организации конгрессно-выставочных мероприятий и бизнес-миссий РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ ) Татьяна Ан.
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ханой, вьетнам, россия, российский экспортный центр (рэц), экономика, вэб.рф (вэб)
Ханой, Вьетнам, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика, ВЭБ.РФ (ВЭБ)

РЭЦ: экспортеры России провели более 100 встреч на Vietnam Expo

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Выставка Vietnam Expo 2023 завершилась в Ханое, на которой в рамках работы коллективного стенда под брендом Made in Russia, организованного Российским экспортным центром (РЭЦ), российские экспортеры провели более 100 деловых встреч с вьетнамскими контрагентами, среди которых представители власти, крупные дистрибьюторы и торговые сети, промышленные предприятия, технологические предприятия и IT-компании, сообщает РЭЦ.
"Более 40 вьетнамских дистрибьюторов познакомились с отечественными продуктами питания, логистическими и IT решениями, а также с продукцией в сфере промышленного и нефтегазового оборудования. Общий потенциал встреч оценивается более, чем в 7 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
В деловой зоне Made in Russia по результатам проведенных переговоров были подписаны два соглашения о сотрудничестве и поставках продуктов питания во Вьетнам.
"Площадка выставки Vietnam Expo 2023 предоставила российским компаниям широкие возможности для презентации своей продукции большому количеству вьетнамских посетителей и местному бизнес сообществу. На протяжении четырех дней в деловой зоне Made in Russia мы фиксировали большой интерес к продукции российских экспортеров со стороны вьетнамских покупателей. Таргетированный подход к организации деловых встреч, а также первичные результаты по итогам их проведения внушают оптимизм и позволяют рассчитывать на заключение долгосрочного сотрудничества российских и вьетнамских компаний", - сказала управляющий директор по организации конгрессно-выставочных мероприятий и бизнес-миссий РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ ) Татьяна Ан.
Продукты, технологии и услуги представили на стенде Made in Russia на Vietnam Expo - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Продукты, технологии и услуги представили в Made in Russia на Vietnam Expo
5 апреля, 13:51
 
ХанойВьетнамРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ЭкономикаВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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