https://ria.ru/20230410/vstrechi-1864243124.html
РЭЦ: экспортеры России провели более 100 встреч на Vietnam Expo
РЭЦ: экспортеры России провели более 100 встреч на Vietnam Expo - РИА Новости, 10.04.2023
РЭЦ: экспортеры России провели более 100 встреч на Vietnam Expo
Выставка Vietnam Expo 2023 завершилась в Ханое, на которой в рамках работы коллективного стенда под брендом Made in Russia, организованного Российским... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T13:45
2023-04-10T13:45
2023-04-10T13:45
ханой
вьетнам
россия
российский экспортный центр (рэц)
экономика
вэб.рф (вэб)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734820_0:177:2989:1858_1920x0_80_0_0_b18221186815ed59541f0618661b722b.jpg
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Выставка Vietnam Expo 2023 завершилась в Ханое, на которой в рамках работы коллективного стенда под брендом Made in Russia, организованного Российским экспортным центром (РЭЦ), российские экспортеры провели более 100 деловых встреч с вьетнамскими контрагентами, среди которых представители власти, крупные дистрибьюторы и торговые сети, промышленные предприятия, технологические предприятия и IT-компании, сообщает РЭЦ."Более 40 вьетнамских дистрибьюторов познакомились с отечественными продуктами питания, логистическими и IT решениями, а также с продукцией в сфере промышленного и нефтегазового оборудования. Общий потенциал встреч оценивается более, чем в 7 миллионов долларов", - говорится в сообщении.В деловой зоне Made in Russia по результатам проведенных переговоров были подписаны два соглашения о сотрудничестве и поставках продуктов питания во Вьетнам."Площадка выставки Vietnam Expo 2023 предоставила российским компаниям широкие возможности для презентации своей продукции большому количеству вьетнамских посетителей и местному бизнес сообществу. На протяжении четырех дней в деловой зоне Made in Russia мы фиксировали большой интерес к продукции российских экспортеров со стороны вьетнамских покупателей. Таргетированный подход к организации деловых встреч, а также первичные результаты по итогам их проведения внушают оптимизм и позволяют рассчитывать на заключение долгосрочного сотрудничества российских и вьетнамских компаний", - сказала управляющий директор по организации конгрессно-выставочных мероприятий и бизнес-миссий РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ ) Татьяна Ан.
https://ria.ru/20230405/vystavka-1863187476.html
ханой
вьетнам
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734820_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_afa33a18fa386301bcd20024c4a0fd50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханой, вьетнам, россия, российский экспортный центр (рэц), экономика, вэб.рф (вэб)
Ханой, Вьетнам, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Выставка Vietnam Expo 2023 завершилась в Ханое, на которой в рамках работы коллективного стенда под брендом Made in Russia, организованного Российским экспортным центром (РЭЦ), российские экспортеры провели более 100 деловых встреч с вьетнамскими контрагентами, среди которых представители власти, крупные дистрибьюторы и торговые сети, промышленные предприятия, технологические предприятия и IT-компании, сообщает РЭЦ.
"Более 40 вьетнамских дистрибьюторов познакомились с отечественными продуктами питания, логистическими и IT решениями, а также с продукцией в сфере промышленного и нефтегазового оборудования. Общий потенциал встреч оценивается более, чем в 7 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
В деловой зоне Made in Russia по результатам проведенных переговоров были подписаны два соглашения о сотрудничестве и поставках продуктов питания во Вьетнам
.
"Площадка выставки Vietnam Expo 2023 предоставила российским компаниям широкие возможности для презентации своей продукции большому количеству вьетнамских посетителей и местному бизнес сообществу. На протяжении четырех дней в деловой зоне Made in Russia мы фиксировали большой интерес к продукции российских экспортеров со стороны вьетнамских покупателей. Таргетированный подход к организации деловых встреч, а также первичные результаты по итогам их проведения внушают оптимизм и позволяют рассчитывать на заключение долгосрочного сотрудничества российских и вьетнамских компаний", - сказала управляющий директор по организации конгрессно-выставочных мероприятий и бизнес-миссий РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ
) Татьяна Ан.
Продукты, технологии и услуги представили в Made in Russia на Vietnam Expo