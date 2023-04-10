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Шойгу обсудил с Лукашенко слаживание группировки войск Союзного государства - РИА Новости, 10.04.2023
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Союзное государство
 
13:10 10.04.2023 (обновлено: 14:04 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/voyska-1864222667.html
Шойгу обсудил с Лукашенко слаживание группировки войск Союзного государства
Шойгу обсудил с Лукашенко слаживание группировки войск Союзного государства - РИА Новости, 10.04.2023
Шойгу обсудил с Лукашенко слаживание группировки войск Союзного государства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава минобороны России Сергей Шойгу во время встречи в Минске обсудили подготовку и слаживание региональной... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T13:10
2023-04-10T14:04
союзное государство
россия
белоруссия
александр лукашенко
минск
сергей шойгу
владимир путин
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МИНСК, 10 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава минобороны России Сергей Шойгу во время встречи в Минске обсудили подготовку и слаживание региональной группировки войск Союзного государства, сообщает сайт президента Белоруссии. "Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Минске с министром обороны России Сергеем Шойгу обсудил вопросы боевой подготовки и слаживания совместной союзной группировки", - говорится в сообщении. Белорусский президент напомнил, что в настоящее время на белорусской территории находятся российские военнослужащие из состава региональной группировки войск. "Я вам благодарен, что при всех сложностях вы здесь держите несколько тысяч российских военнослужащих. Мы, насколько это нужно, подключились к этому процессу. И готовим вместе с вашими офицерами этих ребят, боевое слаживание проводим", - сказал глава белорусского государства. Он подчеркнул, что подготовка военных организована в стране должным образом. "Готовим так, как положено. Потому что расслабляться нам тут не следует. Вы видите, что поляки, литовцы тут шевелиться начали в нашем направлении. Поэтому это хорошее такое подспорье и опора для белорусской армии, которая на западном фланге защищает Союзное государство", - добавил президент Белоруссии.Лукашенко отметил, что с президентом России Владимиром Путиным была достигнута договоренность о визите в Минск делегации минобороны РФ. "Мы договорились, что вы со специалистами приедете, и мы этот вопрос серьезно обсудим (гарантии безопасности Белоруссии – ред.) в контексте той ситуации, которая складывается вокруг нас сегодня, в том числе и (в контексте) специальной военной операции. Благодарю вас, что вы приехали к нам. Думаю, мы сегодня обсудим все вопросы, которые касаются наших двусторонних отношений и ситуации, складывающейся в Беларуси, в России", - сказал белорусский президент.Лукашенко пояснил, что Минск рассчитывает на "полные гарантии безопасности", которые могут быть со стороны братской России на случай агрессии третьих стран против Белоруссии. Он подчеркнул, что западные страны в текущих условиях не могут уже быть гарантами безопасности, как это предусматривал ранее Будапештский меморандум. "Какие гарантии безопасности Америка может нам предоставить? Да никаких, кроме подстегивания агрессии против нас, как мы видим сейчас", - констатировал Лукашенко.
https://ria.ru/20230405/sanktsii-1863330108.html
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россия, белоруссия, александр лукашенко, минск, сергей шойгу, владимир путин
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Минск, Сергей Шойгу, Владимир Путин
Шойгу обсудил с Лукашенко слаживание группировки войск Союзного государства

Шойгу и Лукашенко обсудили подготовку и слаживание группировки войск Союзного государства

© Фото : Пул Первого/TelegramВстреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и министра обороны РФ Сергея Шойгу в Минске
Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и министра обороны РФ Сергея Шойгу в Минске - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© Фото : Пул Первого/Telegram
Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и министра обороны РФ Сергея Шойгу в Минске
Читать ria.ru в
МИНСК, 10 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава минобороны России Сергей Шойгу во время встречи в Минске обсудили подготовку и слаживание региональной группировки войск Союзного государства, сообщает сайт президента Белоруссии.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Минске с министром обороны России Сергеем Шойгу обсудил вопросы боевой подготовки и слаживания совместной союзной группировки", - говорится в сообщении.
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Белорусский президент напомнил, что в настоящее время на белорусской территории находятся российские военнослужащие из состава региональной группировки войск. "Я вам благодарен, что при всех сложностях вы здесь держите несколько тысяч российских военнослужащих. Мы, насколько это нужно, подключились к этому процессу. И готовим вместе с вашими офицерами этих ребят, боевое слаживание проводим", - сказал глава белорусского государства.
Он подчеркнул, что подготовка военных организована в стране должным образом. "Готовим так, как положено. Потому что расслабляться нам тут не следует. Вы видите, что поляки, литовцы тут шевелиться начали в нашем направлении. Поэтому это хорошее такое подспорье и опора для белорусской армии, которая на западном фланге защищает Союзное государство", - добавил президент Белоруссии.
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Лукашенко отметил, что с президентом России Владимиром Путиным была достигнута договоренность о визите в Минск делегации минобороны РФ. "Мы договорились, что вы со специалистами приедете, и мы этот вопрос серьезно обсудим (гарантии безопасности Белоруссии – ред.) в контексте той ситуации, которая складывается вокруг нас сегодня, в том числе и (в контексте) специальной военной операции. Благодарю вас, что вы приехали к нам. Думаю, мы сегодня обсудим все вопросы, которые касаются наших двусторонних отношений и ситуации, складывающейся в Беларуси, в России", - сказал белорусский президент.
Лукашенко пояснил, что Минск рассчитывает на "полные гарантии безопасности", которые могут быть со стороны братской России на случай агрессии третьих стран против Белоруссии. Он подчеркнул, что западные страны в текущих условиях не могут уже быть гарантами безопасности, как это предусматривал ранее Будапештский меморандум. "Какие гарантии безопасности Америка может нам предоставить? Да никаких, кроме подстегивания агрессии против нас, как мы видим сейчас", - констатировал Лукашенко.
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Союзное государствоРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоМинскСергей ШойгуВладимир Путин
 
 
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