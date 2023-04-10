https://ria.ru/20230410/vladivostok-1864136169.html
Во Владивостоке установили личности подростков, избивших ногами мальчика
Во Владивостоке установили личности подростков, избивших ногами мальчика - РИА Новости, 10.04.2023
Во Владивостоке установили личности подростков, избивших ногами мальчика
Полицейские во Владивостоке установили личности участников видео, где подростки избивают ногами 11-летнего мальчика, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T04:13
2023-04-10T04:13
2023-04-10T04:13
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – РИА Новости. Полицейские во Владивостоке установили личности участников видео, где подростки избивают ногами 11-летнего мальчика, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. Ранее в соцсетях распространилось видео с кадрами избиения, как утверждалось, 11-летнего ученика школы №64 во Владивостоке. Мальчик, скрючившись, лежит на земле, а двое ребят поочередно пинают его. Также сообщалось, что видео снимали девочки. Следователи начали проверку. Уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова сообщила РИА Новости, что в двух школах пройдет проверка работы по теме буллинга и профилактики травли. "Установлено, что события произошли в феврале 2023 года. Личности участников происшествия установлены. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах инцидента", - говорится в сообщении. Инспектор по делам несовершеннолетних проводит проверку. Действиям участников происшествия дадут правовую оценку, а также будут приняты меры профилактического воздействия.
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владивосток, происшествия
Владивосток, Происшествия
Во Владивостоке установили личности подростков, избивших ногами мальчика
Во Владивостоке установили личности подростков, избивших ногами 11-летнего мальчика
ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – РИА Новости.
Полицейские во Владивостоке установили личности участников видео, где подростки избивают ногами 11-летнего мальчика, сообщает
УМВД РФ по Приморскому краю.
Ранее в соцсетях распространилось видео с кадрами избиения, как утверждалось, 11-летнего ученика школы №64 во Владивостоке. Мальчик, скрючившись, лежит на земле, а двое ребят поочередно пинают его. Также сообщалось, что видео снимали девочки. Следователи начали проверку. Уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова сообщила РИА Новости, что в двух школах пройдет проверка работы по теме буллинга и профилактики травли.
"Установлено, что события произошли в феврале 2023 года. Личности участников происшествия установлены. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах инцидента", - говорится в сообщении.
Инспектор по делам несовершеннолетних проводит проверку. Действиям участников происшествия дадут правовую оценку, а также будут приняты меры профилактического воздействия.
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