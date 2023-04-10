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Пользователи ВКонтакте поделились мнением о сокращении рабочего времени

Пользователи ВКонтакте поделились мнением о сокращении рабочего времени - РИА Новости, 10.04.2023

Пользователи ВКонтакте поделились мнением о сокращении рабочего времени

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T13:18

2023-04-10T13:18

2023-04-10T13:18

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, поддерживают ли они сокращение рабочего времени до 36 часов в неделю.Варианты ответа были: да; нет, я ничего не успею; мне все равно; категорически против, я работодатель; за, я работодатель; я фрилансер/безработный.В итоге большинство подписчиков ответило, что они поддерживают сокращение рабочего времени. Так проголосовали почти 64% пользователей. Не хотят сокращать рабочие часы около 15% подписчиков, при этом 13% ответили, что им все равно. Около 3% пользователей ответили, что они фрилансеры или безработные, а 2% являются работодателями и категорически против подобных перемен. Лишь 0,84% пользователей являются работодателями и поддерживают инициативу по сокращению рабочего времени.В комментариях пользователи отметили, что они согласны на сокращение рабочего времени, но при условии сохранения заработной платы.Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб предложила сократить рабочую неделю до 36 часов (например, работать по пятницам до обеда).Профсоюзы поддержали инициативу сокращения рабочей недели до 36 часов, но при условии сохранения зарплаты, заявил РИА Новости глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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