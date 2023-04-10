Рейтинг@Mail.ru
Пользователи ВКонтакте поделились мнением о сокращении рабочего времени - РИА Новости, 10.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:18 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/vkontakte-1864227716.html
Пользователи ВКонтакте поделились мнением о сокращении рабочего времени
Пользователи ВКонтакте поделились мнением о сокращении рабочего времени - РИА Новости, 10.04.2023
Пользователи ВКонтакте поделились мнением о сокращении рабочего времени
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T13:18
2023-04-10T13:18
вконтакте
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847414769_0:163:3084:1898_1920x0_80_0_0_1b8a21ca2904c426ed6bf48df79d96f8.jpg
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, поддерживают ли они сокращение рабочего времени до 36 часов в неделю.Варианты ответа были: да; нет, я ничего не успею; мне все равно; категорически против, я работодатель; за, я работодатель; я фрилансер/безработный.В итоге большинство подписчиков ответило, что они поддерживают сокращение рабочего времени. Так проголосовали почти 64% пользователей. Не хотят сокращать рабочие часы около 15% подписчиков, при этом 13% ответили, что им все равно. Около 3% пользователей ответили, что они фрилансеры или безработные, а 2% являются работодателями и категорически против подобных перемен. Лишь 0,84% пользователей являются работодателями и поддерживают инициативу по сокращению рабочего времени.В комментариях пользователи отметили, что они согласны на сокращение рабочего времени, но при условии сохранения заработной платы.Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб предложила сократить рабочую неделю до 36 часов (например, работать по пятницам до обеда).Профсоюзы поддержали инициативу сокращения рабочей недели до 36 часов, но при условии сохранения зарплаты, заявил РИА Новости глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847414769_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_ae3cc744cb864a2cd36502ca1b19113c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вконтакте, общество
ВКонтакте, Общество

Пользователи ВКонтакте поделились мнением о сокращении рабочего времени

© iStock.com / RidofranzУставшая девушка в офисе
Уставшая девушка в офисе - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© iStock.com / Ridofranz
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, поддерживают ли они сокращение рабочего времени до 36 часов в неделю.
Варианты ответа были: да; нет, я ничего не успею; мне все равно; категорически против, я работодатель; за, я работодатель; я фрилансер/безработный.
В итоге большинство подписчиков ответило, что они поддерживают сокращение рабочего времени. Так проголосовали почти 64% пользователей. Не хотят сокращать рабочие часы около 15% подписчиков, при этом 13% ответили, что им все равно. Около 3% пользователей ответили, что они фрилансеры или безработные, а 2% являются работодателями и категорически против подобных перемен. Лишь 0,84% пользователей являются работодателями и поддерживают инициативу по сокращению рабочего времени.

В комментариях пользователи отметили, что они согласны на сокращение рабочего времени, но при условии сохранения заработной платы.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб предложила сократить рабочую неделю до 36 часов (например, работать по пятницам до обеда).
Профсоюзы поддержали инициативу сокращения рабочей недели до 36 часов, но при условии сохранения зарплаты, заявил РИА Новости глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков.
 
ВКонтактеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала