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Пушилин вручил бойцам "Вагнера" государственные награды ДНР - РИА Новости, 10.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:53 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/vagner-1864261722.html
Пушилин вручил бойцам "Вагнера" государственные награды ДНР
Пушилин вручил бойцам "Вагнера" государственные награды ДНР - РИА Новости, 10.04.2023
Пушилин вручил бойцам "Вагнера" государственные награды ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что наградил бойцов из "Вагнера" государственными наградами Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:53
2023-04-10T14:53
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
артемовск
россия
чвк "вагнер"
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что наградил бойцов из "Вагнера" государственными наградами Донецкой Народной Республики. Сегодня Пушилин сообщил о своей поездке в Артемовск, который "освобождается "вагнерами". Артемовск) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город более полугода идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.
https://ria.ru/20230407/artemovsk-1863850938.html
донецкая народная республика
артемовск
россия
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безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, артемовск, россия, чвк "вагнер", ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Артемовск, Россия, ЧВК "Вагнер", Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин вручил бойцам "Вагнера" государственные награды ДНР

Врио главы ДНР Пушилин вручил награды республики бойцам группы "Вагнер"

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкШеврон бойца ЧВК "Вагнер"
Шеврон бойца ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Шеврон бойца ЧВК "Вагнер". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что наградил бойцов из "Вагнера" государственными наградами Донецкой Народной Республики.
Сегодня Пушилин сообщил о своей поездке в Артемовск, который "освобождается "вагнерами".
«
"Также наградил героических ребят, всем известных "музыкантов". Их боевой дух крепок, нацелены только на победу, продолжают двигаться вперед", - написал он в своем телеграм-канале.
Артемовск) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город более полугода идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.
Артемовск - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Российские силы продвигаются из центра Артемовска к западу
7 апреля, 18:06
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинАртемовскРоссияЧВК "Вагнер"Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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