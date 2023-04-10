https://ria.ru/20230410/vagner-1864261722.html

Пушилин вручил бойцам "Вагнера" государственные награды ДНР

Пушилин вручил бойцам "Вагнера" государственные награды ДНР - РИА Новости, 10.04.2023

Пушилин вручил бойцам "Вагнера" государственные награды ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что наградил бойцов из "Вагнера" государственными наградами Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T14:53

2023-04-10T14:53

2023-04-10T14:53

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

артемовск

россия

чвк "вагнер"

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что наградил бойцов из "Вагнера" государственными наградами Донецкой Народной Республики. Сегодня Пушилин сообщил о своей поездке в Артемовск, который "освобождается "вагнерами". Артемовск) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город более полугода идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.

https://ria.ru/20230407/artemovsk-1863850938.html

донецкая народная республика

артемовск

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, артемовск, россия, чвк "вагнер", ситуация в днр и лнр