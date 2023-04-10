В УПЦ назвали решения властей о ее запрете незаконными
Протоиерей Николай Данилевич назвал решение о запрете канонической УПЦ незаконным
© AP Photo / Natacha PisarenkoЖенщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Решения местных властей о запрете канонической Украинской православной церкви и лишении ее права пользоваться землей незаконны, это может сделать только суд, заявил заместитель председателя отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.
"Все эти "запреты" УПЦ и отнятие права пользования земельными участками для приходов УПЦ со стороны местных областных и районных советов незаконны. Только суд может это делать. Иначе это популизм и эмоции", - написал Данилевич в своем телеграм-канале.
Ранее мэр Ровно Александр Третяк сообщил, что депутаты городского совета на внеочередной сессии проголосовали за прекращение права Ровенской епархии УПЦ пользоваться земельными участками. Ровненский областной совет принят решение запретить УПЦ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".