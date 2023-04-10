https://ria.ru/20230410/upts-1864278446.html

В УПЦ назвали решения властей о ее запрете незаконными

В УПЦ назвали решения властей о ее запрете незаконными - РИА Новости, 10.04.2023

В УПЦ назвали решения властей о ее запрете незаконными

Решения местных властей о запрете канонической Украинской православной церкви и лишении ее права пользоваться землей незаконны, это может сделать только суд,... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T15:37

2023-04-10T15:37

2023-04-10T15:37

религия

украина

ровно

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859271427_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_a7128a9e2e89b077cf64878bc3504eac.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Решения местных властей о запрете канонической Украинской православной церкви и лишении ее права пользоваться землей незаконны, это может сделать только суд, заявил заместитель председателя отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич. "Все эти "запреты" УПЦ и отнятие права пользования земельными участками для приходов УПЦ со стороны местных областных и районных советов незаконны. Только суд может это делать. Иначе это популизм и эмоции", - написал Данилевич в своем телеграм-канале. Ранее мэр Ровно Александр Третяк сообщил, что депутаты городского совета на внеочередной сессии проголосовали за прекращение права Ровенской епархии УПЦ пользоваться земельными участками. Ровненский областной совет принят решение запретить УПЦ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230410/ukraina-1864186163.html

украина

ровно

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, ровно, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, россия