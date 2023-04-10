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На Украине опасаются, что все мужчины окажутся на фронте, пишут СМИ - РИА Новости, 10.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:19 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/ukraintsy-1864204621.html
На Украине опасаются, что все мужчины окажутся на фронте, пишут СМИ
На Украине опасаются, что все мужчины окажутся на фронте, пишут СМИ - РИА Новости, 10.04.2023
На Украине опасаются, что все мужчины окажутся на фронте, пишут СМИ
Американская газета Washington Post опубликовала репортаж, в котором украинские мужчины, опрошенные о событиях в стране, выразили опасения, что все они... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T12:19
2023-04-10T12:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Американская газета Washington Post опубликовала репортаж, в котором украинские мужчины, опрошенные о событиях в стране, выразили опасения, что все они "окажутся" в войсках, если конфликт затянется еще на год. "Нам нужно понимать, что если (конфликт - ред.) затянется еще на год, мы все будем в армии... Я на 100% уверен, что меня призовут рано или поздно", - приводит издание слова 35-летнего украинца по имени Саша, который работает директором по кастингу и проходит курс частной военной подготовки в Киеве на случай призыва на военную службу. По мнению мужчины, "его гражданские дни сочтены", "особенно с учетом контрнаступления, которого все ждут". Издание приводит слова еще одного украинца, 52-летнего Александра Костюка, работающего ремонтником дорог, который недавно получил уведомление через свой отдел кадров на работе. Как отметил мужчина в разговоре с Washington Post, он готов пойти на фронт, но опасается за свою безопасность. "Теперь мы понимаем, что происходит, поэтому я еще больше нервничаю", - заявил украинец. Украинские СМИ ранее неоднократно сообщали об облавах на призывников, проходящих в стране. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных в пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
https://ria.ru/20230410/vsu-1864173477.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине опасаются, что все мужчины окажутся на фронте, пишут СМИ

WP: украинцы опасаются, что они все окажутся на фронте, если конфликт затянется

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид на Киев со смотровой площадки в центре города
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Американская газета Washington Post опубликовала репортаж, в котором украинские мужчины, опрошенные о событиях в стране, выразили опасения, что все они "окажутся" в войсках, если конфликт затянется еще на год.
"Нам нужно понимать, что если (конфликт - ред.) затянется еще на год, мы все будем в армии... Я на 100% уверен, что меня призовут рано или поздно", - приводит издание слова 35-летнего украинца по имени Саша, который работает директором по кастингу и проходит курс частной военной подготовки в Киеве на случай призыва на военную службу.
По мнению мужчины, "его гражданские дни сочтены", "особенно с учетом контрнаступления, которого все ждут".
Издание приводит слова еще одного украинца, 52-летнего Александра Костюка, работающего ремонтником дорог, который недавно получил уведомление через свой отдел кадров на работе. Как отметил мужчина в разговоре с Washington Post, он готов пойти на фронт, но опасается за свою безопасность.
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"Теперь мы понимаем, что происходит, поэтому я еще больше нервничаю", - заявил украинец.
Украинские СМИ ранее неоднократно сообщали об облавах на призывников, проходящих в стране. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных в пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
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