https://ria.ru/20230410/ukraintsy-1864204621.html

На Украине опасаются, что все мужчины окажутся на фронте, пишут СМИ

На Украине опасаются, что все мужчины окажутся на фронте, пишут СМИ - РИА Новости, 10.04.2023

На Украине опасаются, что все мужчины окажутся на фронте, пишут СМИ

Американская газета Washington Post опубликовала репортаж, в котором украинские мужчины, опрошенные о событиях в стране, выразили опасения, что все они... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T12:19

2023-04-10T12:19

2023-04-10T12:19

специальная военная операция на украине

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украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Американская газета Washington Post опубликовала репортаж, в котором украинские мужчины, опрошенные о событиях в стране, выразили опасения, что все они "окажутся" в войсках, если конфликт затянется еще на год. "Нам нужно понимать, что если (конфликт - ред.) затянется еще на год, мы все будем в армии... Я на 100% уверен, что меня призовут рано или поздно", - приводит издание слова 35-летнего украинца по имени Саша, который работает директором по кастингу и проходит курс частной военной подготовки в Киеве на случай призыва на военную службу. По мнению мужчины, "его гражданские дни сочтены", "особенно с учетом контрнаступления, которого все ждут". Издание приводит слова еще одного украинца, 52-летнего Александра Костюка, работающего ремонтником дорог, который недавно получил уведомление через свой отдел кадров на работе. Как отметил мужчина в разговоре с Washington Post, он готов пойти на фронт, но опасается за свою безопасность. "Теперь мы понимаем, что происходит, поэтому я еще больше нервничаю", - заявил украинец. Украинские СМИ ранее неоднократно сообщали об облавах на призывников, проходящих в стране. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных в пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.

https://ria.ru/20230410/vsu-1864173477.html

https://ria.ru/20230410/pomosch-1864159009.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, вооруженные силы украины