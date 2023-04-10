В США ослабевает поддержка помощи Украине среди республиканцев, пишут СМИ
FT: поддержка помощи Украине ослабевает в США среди избирателей-республиканцев
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Поддержка продолжающейся помощи Киеву ослабевает в США, в частности, среди избирателей-республиканцев, пишет газета Financial Times.
Издание побеседовало с отставным сотрудником полиции Джереми Снайдером, избирателем республиканцев, который заявил, что изначально был "полностью за" военную и гуманитарную поддержку Украины. Он отметил, что конфликт затянулся, указав на сложную внутреннюю экономическую ситуацию.
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"Украина продолжает просить больше денег, когда нам нужно больше денег внутри страны", - заявил Снайдер.
Согласно изданию, "по всей стране и в этом уголке Огайо поддержка американской военной и гуманитарной помощи Украине ослабевает". Отмечается, что среди избирателей-республиканцев в штате Огайо, как и в остальной части страны, все большую популярность приобретают "изоляционистские идеи".
По данным газеты, республиканские стратеги ожидают, что призывы к более изоляционистской внешней политике найдут отклик в ходе предвыборной кампании 2024 года, особенно в Огайо.
С февраля 2022 года конгресс выделил администрации США свыше 113 миллиардов долларов на оказание военной и гражданской помощи Украине. Представители республиканской оппозиции все чаще выражают недовольство масштабностью трат и требуют их тщательного аудита.