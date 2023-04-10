https://ria.ru/20230410/ukraina-1864250084.html

В США ослабевает поддержка помощи Украине среди республиканцев, пишут СМИ

В США ослабевает поддержка помощи Украине среди республиканцев, пишут СМИ - РИА Новости, 10.04.2023

В США ослабевает поддержка помощи Украине среди республиканцев, пишут СМИ

Поддержка продолжающейся помощи Киеву ослабевает в США, в частности, среди избирателей-республиканцев, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T14:13

2023-04-10T14:13

2023-04-10T14:13

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Поддержка продолжающейся помощи Киеву ослабевает в США, в частности, среди избирателей-республиканцев, пишет газета Financial Times. Издание побеседовало с отставным сотрудником полиции Джереми Снайдером, избирателем республиканцев, который заявил, что изначально был "полностью за" военную и гуманитарную поддержку Украины. Он отметил, что конфликт затянулся, указав на сложную внутреннюю экономическую ситуацию. Согласно изданию, "по всей стране и в этом уголке Огайо поддержка американской военной и гуманитарной помощи Украине ослабевает". Отмечается, что среди избирателей-республиканцев в штате Огайо, как и в остальной части страны, все большую популярность приобретают "изоляционистские идеи". По данным газеты, республиканские стратеги ожидают, что призывы к более изоляционистской внешней политике найдут отклик в ходе предвыборной кампании 2024 года, особенно в Огайо. С февраля 2022 года конгресс выделил администрации США свыше 113 миллиардов долларов на оказание военной и гражданской помощи Украине. Представители республиканской оппозиции все чаще выражают недовольство масштабностью трат и требуют их тщательного аудита.

https://ria.ru/20230410/pvo-1864248526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, огайо, сша