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В США ослабевает поддержка помощи Украине среди республиканцев, пишут СМИ - РИА Новости, 10.04.2023
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14:13 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/ukraina-1864250084.html
В США ослабевает поддержка помощи Украине среди республиканцев, пишут СМИ
В США ослабевает поддержка помощи Украине среди республиканцев, пишут СМИ - РИА Новости, 10.04.2023
В США ослабевает поддержка помощи Украине среди республиканцев, пишут СМИ
Поддержка продолжающейся помощи Киеву ослабевает в США, в частности, среди избирателей-республиканцев, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:13
2023-04-10T14:13
в мире
украина
огайо
сша
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Поддержка продолжающейся помощи Киеву ослабевает в США, в частности, среди избирателей-республиканцев, пишет газета Financial Times. Издание побеседовало с отставным сотрудником полиции Джереми Снайдером, избирателем республиканцев, который заявил, что изначально был "полностью за" военную и гуманитарную поддержку Украины. Он отметил, что конфликт затянулся, указав на сложную внутреннюю экономическую ситуацию. Согласно изданию, "по всей стране и в этом уголке Огайо поддержка американской военной и гуманитарной помощи Украине ослабевает". Отмечается, что среди избирателей-республиканцев в штате Огайо, как и в остальной части страны, все большую популярность приобретают "изоляционистские идеи". По данным газеты, республиканские стратеги ожидают, что призывы к более изоляционистской внешней политике найдут отклик в ходе предвыборной кампании 2024 года, особенно в Огайо. С февраля 2022 года конгресс выделил администрации США свыше 113 миллиардов долларов на оказание военной и гражданской помощи Украине. Представители республиканской оппозиции все чаще выражают недовольство масштабностью трат и требуют их тщательного аудита.
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в мире, украина, огайо, сша
В мире, Украина, Огайо, США
В США ослабевает поддержка помощи Украине среди республиканцев, пишут СМИ

FT: поддержка помощи Украине ослабевает в США среди избирателей-республиканцев

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Поддержка продолжающейся помощи Киеву ослабевает в США, в частности, среди избирателей-республиканцев, пишет газета Financial Times.
Издание побеседовало с отставным сотрудником полиции Джереми Снайдером, избирателем республиканцев, который заявил, что изначально был "полностью за" военную и гуманитарную поддержку Украины. Он отметил, что конфликт затянулся, указав на сложную внутреннюю экономическую ситуацию.
«
"Украина продолжает просить больше денег, когда нам нужно больше денег внутри страны", - заявил Снайдер.
Согласно изданию, "по всей стране и в этом уголке Огайо поддержка американской военной и гуманитарной помощи Украине ослабевает". Отмечается, что среди избирателей-республиканцев в штате Огайо, как и в остальной части страны, все большую популярность приобретают "изоляционистские идеи".
По данным газеты, республиканские стратеги ожидают, что призывы к более изоляционистской внешней политике найдут отклик в ходе предвыборной кампании 2024 года, особенно в Огайо.
С февраля 2022 года конгресс выделил администрации США свыше 113 миллиардов долларов на оказание военной и гражданской помощи Украине. Представители республиканской оппозиции все чаще выражают недовольство масштабностью трат и требуют их тщательного аудита.
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