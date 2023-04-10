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На Северном флоте начались учения с авиацией и войсками ПВО - РИА Новости, 10.04.2023
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20:25 10.04.2023
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На Северном флоте начались учения с авиацией и войсками ПВО
На Северном флоте начались учения с авиацией и войсками ПВО - РИА Новости, 10.04.2023
На Северном флоте начались учения с авиацией и войсками ПВО
На Северном флоте началось командно-штабное учение по управлению авиацией и войсками ПВО, особо внимание будет уделено защите морских коммуникаций, таких как... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T20:25
2023-04-10T20:25
россия
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. На Северном флоте началось командно-штабное учение по управлению авиацией и войсками ПВО, особо внимание будет уделено защите морских коммуникаций, таких как Севморпуть, сообщили в пресс-службе флота. Как уточнили в пресс-службе, в ходе учения органы военного управления Северного флота будут отрабатывать действия по управлению авиацией и войсками ПВО при разрешении кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе. "Особое внимание в ходе учения будет уделяться обеспечению безопасности морской экономической деятельности Российской Федерации и морских коммуникаций, таких как Северный морской путь", - подчеркнули в Северном флоте. По данным пресс-службы, к участию в учении привлекается до 1800 человек, около 85 единиц боевой и специальной техники, 40 летательных аппаратов, до 15 кораблей и судов обеспечения.
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На Северном флоте начались учения с авиацией и войсками ПВО

На Северном флоте начались командно-штабные учения по управлению авиацией и войсками ПВО

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкПалубные многоцелевые истребители МиГ-29К
Палубные многоцелевые истребители МиГ-29К - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Палубные многоцелевые истребители МиГ-29К. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. На Северном флоте началось командно-штабное учение по управлению авиацией и войсками ПВО, особо внимание будет уделено защите морских коммуникаций, таких как Севморпуть, сообщили в пресс-службе флота.
«
"На Северном флоте началось командно-штабное учение по управлению авиацией и войсками ПВО под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеев", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, в ходе учения органы военного управления Северного флота будут отрабатывать действия по управлению авиацией и войсками ПВО при разрешении кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе.
"Особое внимание в ходе учения будет уделяться обеспечению безопасности морской экономической деятельности Российской Федерации и морских коммуникаций, таких как Северный морской путь", - подчеркнули в Северном флоте.
По данным пресс-службы, к участию в учении привлекается до 1800 человек, около 85 единиц боевой и специальной техники, 40 летательных аппаратов, до 15 кораблей и судов обеспечения.
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