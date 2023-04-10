https://ria.ru/20230410/ucheniya-1864343477.html

На Северном флоте начались учения с авиацией и войсками ПВО

На Северном флоте начались учения с авиацией и войсками ПВО - РИА Новости, 10.04.2023

На Северном флоте начались учения с авиацией и войсками ПВО

На Северном флоте началось командно-штабное учение по управлению авиацией и войсками ПВО, особо внимание будет уделено защите морских коммуникаций, таких как... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T20:25

2023-04-10T20:25

2023-04-10T20:25

россия

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. На Северном флоте началось командно-штабное учение по управлению авиацией и войсками ПВО, особо внимание будет уделено защите морских коммуникаций, таких как Севморпуть, сообщили в пресс-службе флота. Как уточнили в пресс-службе, в ходе учения органы военного управления Северного флота будут отрабатывать действия по управлению авиацией и войсками ПВО при разрешении кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе. "Особое внимание в ходе учения будет уделяться обеспечению безопасности морской экономической деятельности Российской Федерации и морских коммуникаций, таких как Северный морской путь", - подчеркнули в Северном флоте. По данным пресс-службы, к участию в учении привлекается до 1800 человек, около 85 единиц боевой и специальной техники, 40 летательных аппаратов, до 15 кораблей и судов обеспечения.

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