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На Северном флоте начались учения с авиацией и войсками ПВО
На Северном флоте начались учения с авиацией и войсками ПВО - РИА Новости, 10.04.2023
На Северном флоте начались учения с авиацией и войсками ПВО
На Северном флоте началось командно-штабное учение по управлению авиацией и войсками ПВО, особо внимание будет уделено защите морских коммуникаций, таких как... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T20:25
2023-04-10T20:25
2023-04-10T20:25
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. На Северном флоте началось командно-штабное учение по управлению авиацией и войсками ПВО, особо внимание будет уделено защите морских коммуникаций, таких как Севморпуть, сообщили в пресс-службе флота. Как уточнили в пресс-службе, в ходе учения органы военного управления Северного флота будут отрабатывать действия по управлению авиацией и войсками ПВО при разрешении кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе. "Особое внимание в ходе учения будет уделяться обеспечению безопасности морской экономической деятельности Российской Федерации и морских коммуникаций, таких как Северный морской путь", - подчеркнули в Северном флоте. По данным пресс-службы, к участию в учении привлекается до 1800 человек, около 85 единиц боевой и специальной техники, 40 летательных аппаратов, до 15 кораблей и судов обеспечения.
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россия
На Северном флоте начались учения с авиацией и войсками ПВО
На Северном флоте начались командно-штабные учения по управлению авиацией и войсками ПВО
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. На Северном флоте началось командно-штабное учение по управлению авиацией и войсками ПВО, особо внимание будет уделено защите морских коммуникаций, таких как Севморпуть, сообщили в пресс-службе флота.
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"На Северном флоте началось командно-штабное учение по управлению авиацией и войсками ПВО под руководством командующего Северным флотом Героя России
адмирала Александра Моисеев", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, в ходе учения органы военного управления Северного флота будут отрабатывать действия по управлению авиацией и войсками ПВО при разрешении кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе.
"Особое внимание в ходе учения будет уделяться обеспечению безопасности морской экономической деятельности Российской Федерации и морских коммуникаций, таких как Северный морской путь", - подчеркнули в Северном флоте.
По данным пресс-службы, к участию в учении привлекается до 1800 человек, около 85 единиц боевой и специальной техники, 40 летательных аппаратов, до 15 кораблей и судов обеспечения.
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