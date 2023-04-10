https://ria.ru/20230410/ucheniya-1864316910.html

США проведут ежегодные учения по ядерной готовности и сдерживанию

США проведут ежегодные учения по ядерной готовности и сдерживанию - РИА Новости, 10.04.2023

США проведут ежегодные учения по ядерной готовности и сдерживанию

Командно-штабные учения Global Thunder 23 по проверке ядерной готовности начнутся 11 апреля, сообщило Стратегическое командование Вооруженных сил США (STRATCOM) РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T18:01

2023-04-10T18:01

2023-04-10T18:20

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европа

великобритания

сергей шойгу

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ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Командно-штабные учения Global Thunder 23 по проверке ядерной готовности начнутся 11 апреля, сообщило Стратегическое командование Вооруженных сил США (STRATCOM) на своем сайте.STRATCOM планирует повысить ядерную готовность и проверить силы стратегического сдерживания. В командовании предупредили об увеличении числа полетов бомбардировщиков. Помимо американцев, в учениях примут участие "ключевые союзники и партнеры", в том числе военные из Великобритании.Об их продолжительности и месте проведения не сообщается. В 2019 году аналогичные учения проходили в Европе и продолжались две недели.Как сообщал министр обороны Сергей Шойгу, в 2021-м на учениях Global Thunder стратегическая бомбардировочная авиация США отрабатывала тактику нанесения ракетных ударов по России.

https://ria.ru/20230406/ucheniya-1863431197.html

https://ria.ru/20230403/ucheniya-1862545347.html

сша

европа

великобритания

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сша, вооруженные силы сша, европа, великобритания, сергей шойгу