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США проведут ежегодные учения по ядерной готовности и сдерживанию
США проведут ежегодные учения по ядерной готовности и сдерживанию - РИА Новости, 10.04.2023
США проведут ежегодные учения по ядерной готовности и сдерживанию
Командно-штабные учения Global Thunder 23 по проверке ядерной готовности начнутся 11 апреля, сообщило Стратегическое командование Вооруженных сил США (STRATCOM) РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T18:01
2023-04-10T18:01
2023-04-10T18:20
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ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Командно-штабные учения Global Thunder 23 по проверке ядерной готовности начнутся 11 апреля, сообщило Стратегическое командование Вооруженных сил США (STRATCOM) на своем сайте.STRATCOM планирует повысить ядерную готовность и проверить силы стратегического сдерживания. В командовании предупредили об увеличении числа полетов бомбардировщиков. Помимо американцев, в учениях примут участие "ключевые союзники и партнеры", в том числе военные из Великобритании.Об их продолжительности и месте проведения не сообщается. В 2019 году аналогичные учения проходили в Европе и продолжались две недели.Как сообщал министр обороны Сергей Шойгу, в 2021-м на учениях Global Thunder стратегическая бомбардировочная авиация США отрабатывала тактику нанесения ракетных ударов по России.
https://ria.ru/20230406/ucheniya-1863431197.html
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сша, вооруженные силы сша, европа, великобритания, сергей шойгу
США, Вооруженные силы США, Европа, Великобритания, Сергей Шойгу
США проведут ежегодные учения по ядерной готовности и сдерживанию
Командно-штабные учения США Global Thunder 23 по ядерной готовности начнутся 11 апреля