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В Челябинске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве подростка - РИА Новости, 10.04.2023
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14:36 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/ubiystvo-1864256719.html
В Челябинске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве подростка
В Челябинске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве подростка - РИА Новости, 10.04.2023
В Челябинске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве подростка
Силовики задержали в Челябинске 20-летнего местного жителя по подозрению в убийстве 17-летнего подростка, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:36
2023-04-10T14:36
происшествия
челябинск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
убийство
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Силовики задержали в Челябинске 20-летнего местного жителя по подозрению в убийстве 17-летнего подростка, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. По информации ведомства, в воскресенье ночью около одного из домов в Челябинске обнаружено тело 17-летнего юноши с ножевым ранением. По подозрению в убийстве задержан 20-летний местный житель, у которого с погибшим был бытовой конфликт, считает СК. "Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в релизе. Как уточнили в ведомстве, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". По сообщениям местных СМИ, зарезали подростка из-за ссоры в компьютерной игре, якобы молодые люди сначала поругались "в онлайне", а уже потом продолжили "разговор" на улице возле компьютерного клуба, который они вместе посещали.
https://ria.ru/20230410/ubiystvo-1864206758.html
https://ria.ru/20230410/ubiystvo-1864206758.html
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происшествия, челябинск, россия, следственный комитет россии (ск рф), убийство
Происшествия, Челябинск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство
В Челябинске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве подростка

В Челябинске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве семнадцатилетнего подростка

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Силовики задержали в Челябинске 20-летнего местного жителя по подозрению в убийстве 17-летнего подростка, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
По информации ведомства, в воскресенье ночью около одного из домов в Челябинске обнаружено тело 17-летнего юноши с ножевым ранением. По подозрению в убийстве задержан 20-летний местный житель, у которого с погибшим был бытовой конфликт, считает СК.
Полиция - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Подросток в Кузбассе зарезал сожителя своей бабушки из-за денег
Вчера, 12:26
"Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в релизе.
Как уточнили в ведомстве, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".
По сообщениям местных СМИ, зарезали подростка из-за ссоры в компьютерной игре, якобы молодые люди сначала поругались "в онлайне", а уже потом продолжили "разговор" на улице возле компьютерного клуба, который они вместе посещали.
Полиция - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Подросток в Кузбассе зарезал сожителя своей бабушки из-за денег
Вчера, 12:26
 
ПроисшествияЧелябинскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Убийство
 
 
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