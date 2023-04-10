https://ria.ru/20230410/ubiystvo-1864256719.html

В Челябинске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве подростка

В Челябинске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве подростка - РИА Новости, 10.04.2023

В Челябинске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве подростка

Силовики задержали в Челябинске 20-летнего местного жителя по подозрению в убийстве 17-летнего подростка, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T14:36

2023-04-10T14:36

2023-04-10T14:36

происшествия

челябинск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

убийство

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Силовики задержали в Челябинске 20-летнего местного жителя по подозрению в убийстве 17-летнего подростка, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. По информации ведомства, в воскресенье ночью около одного из домов в Челябинске обнаружено тело 17-летнего юноши с ножевым ранением. По подозрению в убийстве задержан 20-летний местный житель, у которого с погибшим был бытовой конфликт, считает СК. "Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в релизе. Как уточнили в ведомстве, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". По сообщениям местных СМИ, зарезали подростка из-за ссоры в компьютерной игре, якобы молодые люди сначала поругались "в онлайне", а уже потом продолжили "разговор" на улице возле компьютерного клуба, который они вместе посещали.

https://ria.ru/20230410/ubiystvo-1864206758.html

https://ria.ru/20230410/ubiystvo-1864206758.html

челябинск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, челябинск, россия, следственный комитет россии (ск рф), убийство