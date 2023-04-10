https://ria.ru/20230410/ubiystvo-1864189965.html

В полиции раскрыли подробности о подозреваемом в убийстве под Красноярском

В полиции раскрыли подробности о подозреваемом в убийстве под Красноярском - РИА Новости, 10.04.2023

В полиции раскрыли подробности о подозреваемом в убийстве под Красноярском

Подозреваемый в убийстве и изнасиловании 16-летней девушки летом прошлого года в Железногорске Красноярского края, возможно, причастен еще к одному нападению,... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T11:36

2023-04-10T11:36

2023-04-10T12:05

происшествия

железногорск

красноярский край

россия

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КРАСНОЯРСК, 10 апр - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве и изнасиловании 16-летней девушки летом прошлого года в Железногорске Красноярского края, возможно, причастен еще к одному нападению, сообщает региональный главк ГУМВД в понедельник. По данным пресс-службы, в июле прошлого года 19-летняя девушка вечером отдыхала одна на пляже и слушала музыку в наушниках. В какой-то момент она заметила, что рядом появился незнакомец в маске и в темной одежде. Некоторое время он ходил рядом, как ей показалось, искал что-то в траве. Затем девушка почувствовала сильный удар по голове - оглянувшись, она увидела, что это незнакомец ударил ее и теперь уходит. Испугавшись, девушка побежала в другую сторону и позвонила своему другу. Тот приехал к пляжу и попытался найти нападавшего, но тот уже скрылся. По заявлению потерпевшей было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия". Подозреваемому 20 лет, на прошлой неделе суд заключил его в СИЗО по делу об убийстве и изнасиловании 16-летней девушки также в июле прошлого года. По версии следствия, вечером девушка отправилась с подругами на празднование дня города, ночью ушла в неизвестном направлении, а на следующий день не вернулась домой. Впоследствии девушку нашли убитой. В середине декабря следствие сообщало, что у определенной категории мужчин в Железногорске взяли образцы для ДНК-теста, а 5 апреля Следственный комитет объявил о задержании подозреваемого - 20-летнего железногорца. По версии следствия, в ночь на 31 июля 2022 года подозреваемый, прогуливаясь в пьяном виде вдоль берега водохранилища вблизи парка, увидел на берегу незнакомую девушку-подростка. С его слов, он напал на нее, ударив несколько раз камнем по голове, изнасиловал и, убедившись, что девушка не дышит, забросал тело землей и ушел.

https://ria.ru/20230408/ubiystvo-1863936293.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, железногорск , красноярский край, россия