Рейтинг@Mail.ru
В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись тушканчики - РИА Новости, 10.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
09:49 10.04.2023 (обновлено: 10:30 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/tushkanchiki-1864155393.html
В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись тушканчики
В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись тушканчики - РИА Новости, 10.04.2023
В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись тушканчики
Тушканчики проснулись после зимней спячки в столичном зоопарке, сообщили в пресс-службе зоосада. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T09:49
2023-04-10T10:30
хорошие новости
московский зоопарк
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864154691_0:66:1024:642_1920x0_80_0_0_c741455def9db65e626d5ef2155bb3fb.jpg
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Тушканчики проснулись после зимней спячки в столичном зоопарке, сообщили в пресс-службе зоосада. "Тушканчики проснулись после своей традиционной зимней спячки в холодильнике — там для них поддерживается комфортная чуть плюсовая температура. В холодильник их помещают в персональных домиках, обтянутых поролоном — для звукоизоляции и сглаживания вибраций", — говорится в сообщении.Отмечается, что примерно в таких условиях они спят в природе под землей — без мягкой подстилки и запасов корма. "У тушканчиков очень глубокая спячка — настоящий анабиоз. В спячке температура тела тушканчика падает с 38 до 4 градусов Цельсия, а частота сердцебиения снижается с 300 ударов в минуту до пяти-шести. Но при этом все равно, если долго смотреть на тушканчика, можно увидеть, как он шевелит лапкой и даже дышит", — пояснили в пресс-службе. Там отметили, что во время спячки каждую неделю зоологи смотрят, все ли у зверьков в порядке. Тушканчиков взвешивают, проверяют, достаточно ли в них массы, чтобы проспать до весны. Если вдруг оказывается, что вес сильно упал, тушканчика будят и откармливают, но такое бывает редко. Вес больших зверьков накануне спячки примерно 400 граммов. За время зимы они могут потерять около одной четвертой своей массы. "Наши тушканчики уже достаточно проспали, похудели — и зоологи достали их из холодильника. Зверьки приходят в себя постепенно, потихоньку начинают двигаться", — рассказали в пресс-службе.Там добавили, что уже через сутки тушканчики начинают активно прыгать по вольеру.
https://ria.ru/20230407/klintukh-1863767500.html
https://ria.ru/20230406/zoopark-1863366009.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864154691_0:0:910:682_1920x0_80_0_0_9261262909a5e103a5ec62bd956ba903.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московский зоопарк, москва
Хорошие новости, Московский зоопарк, Москва
В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись тушканчики

В Московском зоопарке тушканчики проснулись после зимней спячки в холодильнике

© Фото : Московский зоопаркТушканчики в Московском зоопарке
Тушканчики в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© Фото : Московский зоопарк
Тушканчики в Московском зоопарке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Тушканчики проснулись после зимней спячки в столичном зоопарке, сообщили в пресс-службе зоосада.
"Тушканчики проснулись после своей традиционной зимней спячки в холодильнике — там для них поддерживается комфортная чуть плюсовая температура. В холодильник их помещают в персональных домиках, обтянутых поролоном — для звукоизоляции и сглаживания вибраций", — говорится в сообщении.
Отмечается, что примерно в таких условиях они спят в природе под землей — без мягкой подстилки и запасов корма.
"У тушканчиков очень глубокая спячка — настоящий анабиоз. В спячке температура тела тушканчика падает с 38 до 4 градусов Цельсия, а частота сердцебиения снижается с 300 ударов в минуту до пяти-шести. Но при этом все равно, если долго смотреть на тушканчика, можно увидеть, как он шевелит лапкой и даже дышит", — пояснили в пресс-службе.
Клинтух, замеченный в Строгинской пойме - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
В Москве заметили птицу, считавшуюся исчезнувшей
7 апреля, 14:36
Там отметили, что во время спячки каждую неделю зоологи смотрят, все ли у зверьков в порядке. Тушканчиков взвешивают, проверяют, достаточно ли в них массы, чтобы проспать до весны. Если вдруг оказывается, что вес сильно упал, тушканчика будят и откармливают, но такое бывает редко. Вес больших зверьков накануне спячки примерно 400 граммов. За время зимы они могут потерять около одной четвертой своей массы.
"Наши тушканчики уже достаточно проспали, похудели — и зоологи достали их из холодильника. Зверьки приходят в себя постепенно, потихоньку начинают двигаться", — рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что уже через сутки тушканчики начинают активно прыгать по вольеру.
Муравьед в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
В Московском зоопарке появятся несколько новых видов животных
6 апреля, 06:07
 
Хорошие новостиМосковский зоопаркМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала