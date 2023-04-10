https://ria.ru/20230410/tushkanchiki-1864155393.html
В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись тушканчики
В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись тушканчики - РИА Новости, 10.04.2023
В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись тушканчики
Тушканчики проснулись после зимней спячки в столичном зоопарке, сообщили в пресс-службе зоосада. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T09:49
2023-04-10T09:49
2023-04-10T10:30
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Тушканчики проснулись после зимней спячки в столичном зоопарке, сообщили в пресс-службе зоосада. "Тушканчики проснулись после своей традиционной зимней спячки в холодильнике — там для них поддерживается комфортная чуть плюсовая температура. В холодильник их помещают в персональных домиках, обтянутых поролоном — для звукоизоляции и сглаживания вибраций", — говорится в сообщении.Отмечается, что примерно в таких условиях они спят в природе под землей — без мягкой подстилки и запасов корма. "У тушканчиков очень глубокая спячка — настоящий анабиоз. В спячке температура тела тушканчика падает с 38 до 4 градусов Цельсия, а частота сердцебиения снижается с 300 ударов в минуту до пяти-шести. Но при этом все равно, если долго смотреть на тушканчика, можно увидеть, как он шевелит лапкой и даже дышит", — пояснили в пресс-службе. Там отметили, что во время спячки каждую неделю зоологи смотрят, все ли у зверьков в порядке. Тушканчиков взвешивают, проверяют, достаточно ли в них массы, чтобы проспать до весны. Если вдруг оказывается, что вес сильно упал, тушканчика будят и откармливают, но такое бывает редко. Вес больших зверьков накануне спячки примерно 400 граммов. За время зимы они могут потерять около одной четвертой своей массы. "Наши тушканчики уже достаточно проспали, похудели — и зоологи достали их из холодильника. Зверьки приходят в себя постепенно, потихоньку начинают двигаться", — рассказали в пресс-службе.Там добавили, что уже через сутки тушканчики начинают активно прыгать по вольеру.
https://ria.ru/20230407/klintukh-1863767500.html
https://ria.ru/20230406/zoopark-1863366009.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московский зоопарк, москва
Хорошие новости, Московский зоопарк, Москва
В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись тушканчики
В Московском зоопарке тушканчики проснулись после зимней спячки в холодильнике
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Тушканчики проснулись после зимней спячки в столичном зоопарке, сообщили в пресс-службе зоосада.
"Тушканчики проснулись после своей традиционной зимней спячки в холодильнике — там для них поддерживается комфортная чуть плюсовая температура. В холодильник их помещают в персональных домиках, обтянутых поролоном — для звукоизоляции и сглаживания вибраций", — говорится в сообщении.
Отмечается, что примерно в таких условиях они спят в природе под землей — без мягкой подстилки и запасов корма.
"У тушканчиков очень глубокая спячка — настоящий анабиоз. В спячке температура тела тушканчика падает с 38 до 4 градусов Цельсия, а частота сердцебиения снижается с 300 ударов в минуту до пяти-шести. Но при этом все равно, если долго смотреть на тушканчика, можно увидеть, как он шевелит лапкой и даже дышит", — пояснили в пресс-службе.
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Там отметили, что во время спячки каждую неделю зоологи смотрят, все ли у зверьков в порядке. Тушканчиков взвешивают, проверяют, достаточно ли в них массы, чтобы проспать до весны. Если вдруг оказывается, что вес сильно упал, тушканчика будят и откармливают, но такое бывает редко. Вес больших зверьков накануне спячки примерно 400 граммов. За время зимы они могут потерять около одной четвертой своей массы.
"Наши тушканчики уже достаточно проспали, похудели — и зоологи достали их из холодильника. Зверьки приходят в себя постепенно, потихоньку начинают двигаться", — рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что уже через сутки тушканчики начинают активно прыгать по вольеру.
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