https://ria.ru/20230410/turtsiya-1864188821.html

Турция может стать площадкой для переговоров по Украине, считают в Австрии

Турция может стать площадкой для переговоров по Украине, считают в Австрии - РИА Новости, 10.04.2023

Турция может стать площадкой для переговоров по Украине, считают в Австрии

Турция занимает нейтральную позицию в украинском конфликте, поддерживая рабочие контакты как с Киевом, так и с Москвой, и в этой связи у нее больше шансов стать РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T11:34

2023-04-10T11:34

2023-04-10T11:34

специальная военная операция на украине

в мире

украина

карин кнайсль

австрия

турция

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Турция занимает нейтральную позицию в украинском конфликте, поддерживая рабочие контакты как с Киевом, так и с Москвой, и в этой связи у нее больше шансов стать площадкой для проведения мирных переговоров, нежели у Австрии или Швейцарии, утративших нейтральную политику, считает экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. "Турция, в частности, поддерживает рабочий язык и множество каналов, как в отношении Москвы, так и в отношении Киева. Поэтому я вполне могу себе представить, что подписания, переговоры (по Украине) будут происходить где-то на территории Стамбула или Анталии, где дипломатический форум регулярно проводит министр (иностранных дел Турции Мевлют) Чавушоглу, а не в австрийских или швейцарских помещениях", - сказала РИА Новости экс-министр. Она пояснила, что и Австрия, и Швейцария - нейтральные страны, но они утратили эту нейтральную внешнюю политику. Как пояснила Кнайсль, в случае с Украиной у Австрии налицо явная поддержка одной из сторон. Она напомнила, что после переизбрания федерального президента страны Ван дер Беллена его первая поездка была в Киев, а не в соседнюю страну. "Таким образом, налицо явная поддержка. А такие страны НАТО, как Венгрия и Турция, де-факто, не де-юре, но де-факто придерживаются гораздо более нейтральной внешнеполитической схемы", - добавила Кнайсль. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230401/sholts-1862356364.html

https://ria.ru/20230326/evrosoyuz-1860715666.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, карин кнайсль, австрия, турция