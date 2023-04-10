https://ria.ru/20230410/turtsiya-1864152975.html
В Турции подрались представители оппозиционного блока
В Турции подрались представители оппозиционного блока - РИА Новости, 10.04.2023
В Турции подрались представители оппозиционного блока
Драка между представителями оппозиционного блока произошла в ходе процесса составления единого списка кандидатов в депутаты на выборах 14 мая, в дело мешались... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T09:33
2023-04-10T09:33
2023-04-10T09:33
в мире
турция
кемаль кылычдароглу
мухаррем индже
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АНКАРА, 10 апр – РИА Новости. Драка между представителями оппозиционного блока произошла в ходе процесса составления единого списка кандидатов в депутаты на выборах 14 мая, в дело мешались телохранители единого кандидата в президенты от "Народного альянса" Кемаля Кылычдароглу, пишет в понедельник газета Star. Политические партии, участвующие во всеобщих выборах в Турции, в воскресенье предоставили в Высшую избирательную комиссию (ВИС) окончательные списки кандидатов. Ранее газета Hürriyet cообщала, что оппозиционный блок может столкнуться с кризисом накануне всеобщих выборов в Турции 14 мая из-за отсутствия единого подхода по выдвижению депутатов, предлагаемых партиями для формирования единого списка от альянса на выборах. Сообщается, что Кылычдароглу начал разочаровывать партии, поддержку которых он получил, когда дело дошло до подготовки общего списка. "Напряженность достигла своего пика в оппозиционном блоке, время заседания партийного собрания CHP (Народно-республиканская партия, главная оппозиционная сила), на котором были окончательно утверждены парламентские списки, менялось 4 раза из-за спора о списках… Хотя кризис был частично преодолен с помощью малых партий, на этот раз члены CHP, которые были не согласны со списком, начали драку. Драка настолько разрослась, что в нее пришлось вмешаться телохранителям Кылычдароглу", - отмечает издание. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган.
https://ria.ru/20221206/turtsiya-1836706251.html
https://ria.ru/20230331/draka-1862200285.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, кемаль кылычдароглу, мухаррем индже
В мире, Турция, Кемаль Кылычдароглу, Мухаррем Индже
В Турции подрались представители оппозиционного блока
Star: в блоке оппозиции Турции произошла драка из-за списка кандидатов в депутаты
АНКАРА, 10 апр – РИА Новости.
Драка между представителями оппозиционного блока произошла в ходе процесса составления единого списка кандидатов в депутаты на выборах 14 мая, в дело мешались телохранители единого кандидата в президенты от "Народного альянса" Кемаля Кылычдароглу, пишет в понедельник газета Star
.
Политические партии, участвующие во всеобщих выборах в Турции, в воскресенье предоставили в Высшую избирательную комиссию (ВИС) окончательные списки кандидатов. Ранее газета Hürriyet cообщала, что оппозиционный блок может столкнуться с кризисом накануне всеобщих выборов в Турции 14 мая из-за отсутствия единого подхода по выдвижению депутатов, предлагаемых партиями для формирования единого списка от альянса на выборах. Сообщается, что Кылычдароглу начал разочаровывать партии, поддержку которых он получил, когда дело дошло до подготовки общего списка.
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"Напряженность достигла своего пика в оппозиционном блоке, время заседания партийного собрания CHP (Народно-республиканская партия, главная оппозиционная сила), на котором были окончательно утверждены парламентские списки, менялось 4 раза из-за спора о списках… Хотя кризис был частично преодолен с помощью малых партий, на этот раз члены CHP, которые были не согласны со списком, начали драку. Драка настолько разрослась, что в нее пришлось вмешаться телохранителям Кылычдароглу", - отмечает издание.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже
и кандидат от альянса Ata Синан Оган.
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