https://ria.ru/20230410/turizm-1864260997.html

Туристическим организациям Крыма и Севастополя окажут поддержку

Туристическим организациям Крыма и Севастополя окажут поддержку - РИА Новости, 10.04.2023

Туристическим организациям Крыма и Севастополя окажут поддержку

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля оказать дополнительную поддержку туристическим организациям Крыма и Севастополя для сохранения их... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T14:52

2023-04-10T14:52

2023-04-10T15:11

туризм

севастополь

республика крым

владимир путин

новости - туризм

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля оказать дополнительную поддержку туристическим организациям Крыма и Севастополя для сохранения их занятости и работоспособности, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: оказать дополнительную поддержку организациям туристической отрасли Республики Крым и г. Севастополя за счет средств национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в целях сохранения занятости и работоспособности таких организаций... Срок – 1 июля 2023 года", - говорится в поручении.Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20230410/vznosy-1864265471.html

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

севастополь, республика крым, владимир путин, новости - туризм