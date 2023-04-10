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Туристическим организациям Крыма и Севастополя окажут поддержку - РИА Новости, 10.04.2023
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Туризм
 
14:52 10.04.2023 (обновлено: 15:11 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/turizm-1864260997.html
Туристическим организациям Крыма и Севастополя окажут поддержку
Туристическим организациям Крыма и Севастополя окажут поддержку - РИА Новости, 10.04.2023
Туристическим организациям Крыма и Севастополя окажут поддержку
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля оказать дополнительную поддержку туристическим организациям Крыма и Севастополя для сохранения их... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:52
2023-04-10T15:11
туризм
севастополь
республика крым
владимир путин
новости - туризм
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля оказать дополнительную поддержку туристическим организациям Крыма и Севастополя для сохранения их занятости и работоспособности, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: оказать дополнительную поддержку организациям туристической отрасли Республики Крым и г. Севастополя за счет средств национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в целях сохранения занятости и работоспособности таких организаций... Срок – 1 июля 2023 года", - говорится в поручении.Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
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севастополь, республика крым, владимир путин, новости - туризм
Туризм, Севастополь, Республика Крым, Владимир Путин, Новости - Туризм
Туристическим организациям Крыма и Севастополя окажут поддержку

Путин поручил оказать поддержку туристическим организациям Крыма и Севастополя

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту в Крыму
Вид на Балаклавскую бухту в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля оказать дополнительную поддержку туристическим организациям Крыма и Севастополя для сохранения их занятости и работоспособности, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: оказать дополнительную поддержку организациям туристической отрасли Республики Крым и г. Севастополя за счет средств национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в целях сохранения занятости и работоспособности таких организаций... Срок – 1 июля 2023 года", - говорится в поручении.
Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
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ТуризмСевастопольРеспублика КрымВладимир ПутинНовости - Туризм
 
 
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