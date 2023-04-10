https://ria.ru/20230410/tsod-1864141046.html

Овчинский: в Москве разработали решение для бесперебойной работы ЦОДов

Овчинский: в Москве разработали решение для бесперебойной работы ЦОДов - РИА Новости, 10.04.2023

Овчинский: в Москве разработали решение для бесперебойной работы ЦОДов

Столичная инжиниринговая компания "Тайтэн Пауэр Солюшн" разработала решение для бесперебойной работы центров обработки данных (ЦОД) при аварийном отключении... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T07:23

2023-04-10T07:23

2023-04-10T07:28

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

экономика

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Столичная инжиниринговая компания "Тайтэн Пауэр Солюшн" разработала решение для бесперебойной работы центров обработки данных (ЦОД) при аварийном отключении энергии, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Решение на суперконденсаторах более компактно и экологично по сравнению с другими видами источников бесперебойного питания (ИБП), отмечает генеральный директор компании Владимир Ворожейкин."По статистике, 80% всех "просадок" по напряжению являются краткосрочными – в пределах 1-4 секунды. Но даже, казалось бы, такой незначительный временной интервал может критически сказаться на работоспособности сложного оборудования с последующей потерей передаваемых или хранящихся данных. Именно для решения таких краткосрочных проблем и нужны суперконденсаторные ИБП", – сказал Ворожейкин, добавив, что компания намерена начать выпуск изделий к концу года.

https://ria.ru/20230407/sotrudnichestvo-1863644371.html

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москва, владислав овчинский, экономика