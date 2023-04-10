https://ria.ru/20230410/tsod-1864141046.html
Овчинский: в Москве разработали решение для бесперебойной работы ЦОДов
Овчинский: в Москве разработали решение для бесперебойной работы ЦОДов - РИА Новости, 10.04.2023
Овчинский: в Москве разработали решение для бесперебойной работы ЦОДов
Столичная инжиниринговая компания "Тайтэн Пауэр Солюшн" разработала решение для бесперебойной работы центров обработки данных (ЦОД) при аварийном отключении... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T07:23
2023-04-10T07:23
2023-04-10T07:28
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864140923_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bd37cf5f580f86219b0f51058ce770d8.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Столичная инжиниринговая компания "Тайтэн Пауэр Солюшн" разработала решение для бесперебойной работы центров обработки данных (ЦОД) при аварийном отключении энергии, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Решение на суперконденсаторах более компактно и экологично по сравнению с другими видами источников бесперебойного питания (ИБП), отмечает генеральный директор компании Владимир Ворожейкин."По статистике, 80% всех "просадок" по напряжению являются краткосрочными – в пределах 1-4 секунды. Но даже, казалось бы, такой незначительный временной интервал может критически сказаться на работоспособности сложного оборудования с последующей потерей передаваемых или хранящихся данных. Именно для решения таких краткосрочных проблем и нужны суперконденсаторные ИБП", – сказал Ворожейкин, добавив, что компания намерена начать выпуск изделий к концу года.
https://ria.ru/20230407/sotrudnichestvo-1863644371.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864140923_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_b1498ce1fa868e7adf20d136c0ebaee8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский, экономика
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Экономика
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Столичная инжиниринговая компания "Тайтэн Пауэр Солюшн" разработала решение для бесперебойной работы центров обработки данных (ЦОД) при аварийном отключении энергии, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
«
"С увеличением темпов создания ЦОДов растет и потребность в качественном электропитании для бесперебойной работы их оборудования. Столичная инжиниринговая компания разработала решение для таких дата-центров – источник бесперебойного питания на базе суперконденсаторных накопителей. Он мгновенно реагирует на сбои, обеспечивая кратковременную поддержку электропитания с высокой мощностью до момента включения аварийного источника энергии ЦОДа", – рассказал глава ведомства, которого цитирует пресс-служба ДИПП.
Решение на суперконденсаторах более компактно и экологично по сравнению с другими видами источников бесперебойного питания (ИБП), отмечает генеральный директор компании Владимир Ворожейкин.
"По статистике, 80% всех "просадок" по напряжению являются краткосрочными – в пределах 1-4 секунды. Но даже, казалось бы, такой незначительный временной интервал может критически сказаться на работоспособности сложного оборудования с последующей потерей передаваемых или хранящихся данных. Именно для решения таких краткосрочных проблем и нужны суперконденсаторные ИБП", – сказал Ворожейкин, добавив, что компания намерена начать выпуск изделий к концу года.
Овчинский: Москва и НРА будут сотрудничать в области ESG