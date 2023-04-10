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Дети в Цхинвале нашли противотанковую мину рядом с домом престарелых - РИА Новости, 10.04.2023
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10:57 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/tskhinval-1864170335.html
Дети в Цхинвале нашли противотанковую мину рядом с домом престарелых
Дети в Цхинвале нашли противотанковую мину рядом с домом престарелых - РИА Новости, 10.04.2023
Дети в Цхинвале нашли противотанковую мину рядом с домом престарелых
Дети в Цхинвале нашли противотанковую мину в боевом состоянии рядом с домом престарелых, сообщает пресс-служба МЧС Южной Осетии. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T10:57
2023-04-10T10:57
южная осетия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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ЦХИНВАЛ, 10 апр – РИА Новости. Дети в Цхинвале нашли противотанковую мину в боевом состоянии рядом с домом престарелых, сообщает пресс-служба МЧС Южной Осетии. "В Центр управления силами МЧС РЮО поступило сообщение об обнаружении противотанковой мины. Взрывоопасный предмет без взрывателя, но в боевом состоянии, был обнаружен детьми в районе дома престарелых", - говорится в сообщении. На место выехали саперы и забрали мину для уничтожения.
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южная осетия
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Дарья Буймова
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южная осетия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Южная Осетия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
Дети в Цхинвале нашли противотанковую мину рядом с домом престарелых

Дети в Цхинвале нашли противотанковую мину в боевом состоянии рядом с домом престарелых

© РИА Новости / Николай ПротопоповСтолица Южной Осетии город Цхинвал
Столица Южной Осетии город Цхинвал - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Николай Протопопов
Столица Южной Осетии город Цхинвал. Архивное фото
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ЦХИНВАЛ, 10 апр – РИА Новости. Дети в Цхинвале нашли противотанковую мину в боевом состоянии рядом с домом престарелых, сообщает пресс-служба МЧС Южной Осетии.
"В Центр управления силами МЧС РЮО поступило сообщение об обнаружении противотанковой мины. Взрывоопасный предмет без взрывателя, но в боевом состоянии, был обнаружен детьми в районе дома престарелых", - говорится в сообщении.
На место выехали саперы и забрали мину для уничтожения.
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