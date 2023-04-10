https://ria.ru/20230410/tskhinval-1864170335.html

Дети в Цхинвале нашли противотанковую мину рядом с домом престарелых

Дети в Цхинвале нашли противотанковую мину рядом с домом престарелых - РИА Новости, 10.04.2023

Дети в Цхинвале нашли противотанковую мину рядом с домом престарелых

Дети в Цхинвале нашли противотанковую мину в боевом состоянии рядом с домом престарелых, сообщает пресс-служба МЧС Южной Осетии. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T10:57

2023-04-10T10:57

2023-04-10T10:57

южная осетия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152600/87/1526008711_0:492:4928:3264_1920x0_80_0_0_0ed79621adef27eabf3a238e7e456246.jpg

ЦХИНВАЛ, 10 апр – РИА Новости. Дети в Цхинвале нашли противотанковую мину в боевом состоянии рядом с домом престарелых, сообщает пресс-служба МЧС Южной Осетии. "В Центр управления силами МЧС РЮО поступило сообщение об обнаружении противотанковой мины. Взрывоопасный предмет без взрывателя, но в боевом состоянии, был обнаружен детьми в районе дома престарелых", - говорится в сообщении. На место выехали саперы и забрали мину для уничтожения.

https://realty.ria.ru/20201015/mina-1579994444.html

южная осетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

южная осетия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире