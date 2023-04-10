https://ria.ru/20230410/trevoga-1864212557.html
Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.04.2023
Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях на северо-востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T12:43
2023-04-10T12:43
2023-04-10T12:43
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
украина
вооруженные силы рф
черниговская область
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях на северо-востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал в 12.33 (совпадает с мск). Ранее в понедельник воздушная тревога была объявлена на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумская область, украина, вооруженные силы рф, черниговская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Черниговская область
Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Черниговской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу