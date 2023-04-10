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В Белом доме охарактеризовали отношения США с Китаем

В Белом доме охарактеризовали отношения США с Китаем - РИА Новости, 10.04.2023

В Белом доме охарактеризовали отношения США с Китаем

США считают, что напряженность в отношениях с Китаем сейчас высока, и нацелены провести контакты с ним на высшем уровне в подходящее время, заявил в понедельник РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T21:39

2023-04-10T21:39

2023-04-10T21:43

в мире

сша

китай

джон кирби

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США считают, что напряженность в отношениях с Китаем сейчас высока, и нацелены провести контакты с ним на высшем уровне в подходящее время, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.В частности, он пояснил, что США в настоящее время прорабатывают повторно возможность визита госсекретаря Энтони Блинкена в Китай. "Мы также проводим контакты с КНР по поводу возможных поездок министров финансов и торговли США для обсуждения экономических вопросов", - добавил представитель Белого дома.

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в мире, сша, китай, джон кирби, энтони блинкен