В Белом доме охарактеризовали отношения США с Китаем
В Белом доме назвали напряженность в отношениях с Китаем "высокой"
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США считают, что напряженность в отношениях с Китаем сейчас высока, и нацелены провести контакты с ним на высшем уровне в подходящее время, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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"Президент ждет возможности провести новый телефонный разговор с председателем Си. Мы сделаем это в подходящее время. Важно сохранять каналы коммуникации открытыми. Напряженность, определенно, находится на высоком уровне. Мы хотели бы, чтобы эти отношения стали лучше. Когда настанет подходящий момент для разговора двух лидеров, он состоится", - сказал Кирби в ходе брифинга на площадке Белого дома.
В частности, он пояснил, что США в настоящее время прорабатывают повторно возможность визита госсекретаря Энтони Блинкена в Китай. "Мы также проводим контакты с КНР по поводу возможных поездок министров финансов и торговли США для обсуждения экономических вопросов", - добавил представитель Белого дома.