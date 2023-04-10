https://ria.ru/20230410/tokmak-1864353381.html
Украинские войска обстреляли Токмак, предположительно, из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Токмак, предположительно, из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 10.04.2023
Украинские войска обстреляли Токмак, предположительно, из РСЗО HIMARS
Украинские боевики в воскресенье обстреляли город Токмак в Запорожской области, предположительно, из РСЗО HIMARS, ранения получили два человека, поврежден жилой РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T22:05
2023-04-10T22:05
2023-04-10T22:39
специальная военная операция на украине
в мире
токмак
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
запорожская область
украина
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Украинские боевики в воскресенье обстреляли город Токмак в Запорожской области, предположительно, из РСЗО HIMARS, ранения получили два человека, поврежден жилой дом. "Девятого апреля со стороны вооруженных сил Украины был нанесен артиллерийский удар из системы залпового огня HIMARS. Было выпущено не менее четырех ракет. На месте происшествия обнаружены характерные осколки. Также имеются характерные следы поражающих элементов данных ракет HIMARS", - сказал журналистам представитель СКРФ.По его словам, сотрудники Следственного комитета РФ проводят осмотр места происшествия в городе Токмак. "В результате обстрела пострадали... мужчина и женщина. Женщина получила множественные осколочные ранения, доставлена в городскую больницу города Токмак. Мужчина получил лёгкие осколочные ранения в ногу, находится на лечении амбулаторно", - добавил представитель СК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Токмак, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Украина
Украинские войска обстреляли Токмак, предположительно, из РСЗО HIMARS
СК: ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области, предположительно, из РСЗО HIMARS