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Украинские войска обстреляли Токмак, предположительно, из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 10.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:05 10.04.2023 (обновлено: 22:39 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/tokmak-1864353381.html
Украинские войска обстреляли Токмак, предположительно, из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Токмак, предположительно, из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 10.04.2023
Украинские войска обстреляли Токмак, предположительно, из РСЗО HIMARS
Украинские боевики в воскресенье обстреляли город Токмак в Запорожской области, предположительно, из РСЗО HIMARS, ранения получили два человека, поврежден жилой РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T22:05
2023-04-10T22:39
специальная военная операция на украине
в мире
токмак
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
запорожская область
украина
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Украинские боевики в воскресенье обстреляли город Токмак в Запорожской области, предположительно, из РСЗО HIMARS, ранения получили два человека, поврежден жилой дом. "Девятого апреля со стороны вооруженных сил Украины был нанесен артиллерийский удар из системы залпового огня HIMARS. Было выпущено не менее четырех ракет. На месте происшествия обнаружены характерные осколки. Также имеются характерные следы поражающих элементов данных ракет HIMARS", - сказал журналистам представитель СКРФ.По его словам, сотрудники Следственного комитета РФ проводят осмотр места происшествия в городе Токмак. "В результате обстрела пострадали... мужчина и женщина. Женщина получила множественные осколочные ранения, доставлена в городскую больницу города Токмак. Мужчина получил лёгкие осколочные ранения в ногу, находится на лечении амбулаторно", - добавил представитель СК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
токмак
запорожская область
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в мире, токмак, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, запорожская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Токмак, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Украина
Украинские войска обстреляли Токмак, предположительно, из РСЗО HIMARS

СК: ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области, предположительно, из РСЗО HIMARS

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Nathan ClarkВоеннослужащий развертывает антенну на РСЗО HIMARS
Военнослужащий развертывает антенну на РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Nathan Clark
Военнослужащий развертывает антенну на РСЗО HIMARS. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Украинские боевики в воскресенье обстреляли город Токмак в Запорожской области, предположительно, из РСЗО HIMARS, ранения получили два человека, поврежден жилой дом.
"Девятого апреля со стороны вооруженных сил Украины был нанесен артиллерийский удар из системы залпового огня HIMARS. Было выпущено не менее четырех ракет. На месте происшествия обнаружены характерные осколки. Также имеются характерные следы поражающих элементов данных ракет HIMARS", - сказал журналистам представитель СКРФ.
По его словам, сотрудники Следственного комитета РФ проводят осмотр места происшествия в городе Токмак.
"В результате обстрела пострадали... мужчина и женщина. Женщина получила множественные осколочные ранения, доставлена в городскую больницу города Токмак. Мужчина получил лёгкие осколочные ранения в ногу, находится на лечении амбулаторно", - добавил представитель СК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТокмакСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныЗапорожская областьУкраина
 
 
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