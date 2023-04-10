https://ria.ru/20230410/tanki-1864195911.html

В Чехии отремонтируют 30 снятых с вооружения модифицированных танков Т-72

В Чехии отремонтируют 30 снятых с вооружения модифицированных танков Т-72 - РИА Новости, 10.04.2023

В Чехии отремонтируют 30 снятых с вооружения модифицированных танков Т-72

Чешский производитель военной техники VOP CZ отремонтирует 30 модифицированных танков Т-72 M4CZ, которые были сняты с вооружения из-за отсутствия необходимых... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T11:58

2023-04-10T11:58

2023-04-10T11:58

в мире

технологии

россия

чехия

т-72 "урал"

нато

петр фиала

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Чешский производитель военной техники VOP CZ отремонтирует 30 модифицированных танков Т-72 M4CZ, которые были сняты с вооружения из-за отсутствия необходимых запчастей, сообщает в понедельник телеканал ČT24. "В конце года будем готовы, полностью танки будут укомплектованы где-то в октябре-ноябре, когда мы получим компоненты для системы управления огнем", - заявил телеканалу исполнительный директор фирмы VOP CZ Камил Кучера. Как сообщает телеканал, в автопарке армии Чехии всего находится 30 танков Т-72 модификации M4CZ, которые были сняты с вооружения из-за недостатка деталей для ремонта, главным образом электроники системы управления огнем, которая уже не производится. По данным телеканала, из 30 машин в 2019 году на ходу были всего девять, а в последнее время в рабочем состоянии осталось лишь восемь танков. Представители армии ситуацию не комментируют, добавил телеканал. Ранее "Укроборонпром" заявил о договоренностях с чешским производителем военной техники компанией VOP CZ о ремонте и производстве бронетехники. Правительство Чехии передало на Украину военную помощь на общую сумму 10 миллиардов крон (около 455 миллионов долларов), еще на 30 миллиардов крон (около 1,3 миллиарда долларов) направили Киеву военные материалы оборонные предприятия республики. В списке военной помощи Украине из средств чешского государства и коммерческих структур премьер-министр страны Петр Фиала назвал 89 танков, а также 226 единиц бронетехники и 39 гаубиц. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230409/chekhiya-1864027240.html

https://ria.ru/20230410/ukraina-1864133092.html

https://ria.ru/20230409/evropa-1863863340.html

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в мире, технологии, россия, чехия, т-72 "урал", нато, петр фиала