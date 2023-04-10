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В Госдуме призвали Киев освободить арестованных священнослужителей УПЦ - РИА Новости, 10.04.2023
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Религия
 
19:38 10.04.2023 (обновлено: 19:39 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/svyaschenniki-1864337659.html
В Госдуме призвали Киев освободить арестованных священнослужителей УПЦ
В Госдуме призвали Киев освободить арестованных священнослужителей УПЦ - РИА Новости, 10.04.2023
В Госдуме призвали Киев освободить арестованных священнослужителей УПЦ
Депутаты Госдумы считают необходимым потребовать от Киева остановить произвол в отношении православных святынь на Украине, а также освободить задержанных и... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T19:38
2023-04-10T19:39
религия
украина
владимир зеленский
госдума рф
ситуация вокруг упц
леонид слуцкий (политик)
в мире
украинская православная церковь
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы считают необходимым потребовать от Киева остановить произвол в отношении православных святынь на Украине, а также освободить задержанных и арестованных священнослужителей и прихожан Украинской православной церкви (УПЦ), следует из проекта заявления Думы. Соответствующий проект заявления был внесен в Госдуму в понедельник, сообщил журналистам глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий. "Депутаты Государственной Думы заявляют, что жизни монахов и священников Киево-Печерской лавры находятся под угрозой, и считают, что международное сообщество, парламентарии, политики и дипломаты, правозащитные организации должны дать принципиальную правовую оценку преступным действиям режима Владимира Зеленского, а также потребовать от киевских властей немедленно остановить произвол в отношении православных святынь на Украине, освободить задержанных и арестованных священнослужителей и прихожан УПЦ, неукоснительно соблюдать взятые на себя международно-правовые обязательства", - указано там. При этом, отмечается, что УПЦ и ее паства не должны становиться объектом дискриминации, репрессий, морального и физического террора.
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украина, владимир зеленский, госдума рф, ситуация вокруг упц, леонид слуцкий (политик), в мире, украинская православная церковь
Религия, Украина, Владимир Зеленский, Госдума РФ, Ситуация вокруг УПЦ, Леонид Слуцкий (политик), В мире, Украинская православная церковь
В Госдуме призвали Киев освободить арестованных священнослужителей УПЦ

В Госдуме считают необходимым требовать от Киева освобождения арестованных священников УПЦ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы считают необходимым потребовать от Киева остановить произвол в отношении православных святынь на Украине, а также освободить задержанных и арестованных священнослужителей и прихожан Украинской православной церкви (УПЦ), следует из проекта заявления Думы.
Соответствующий проект заявления был внесен в Госдуму в понедельник, сообщил журналистам глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
"Депутаты Государственной Думы заявляют, что жизни монахов и священников Киево-Печерской лавры находятся под угрозой, и считают, что международное сообщество, парламентарии, политики и дипломаты, правозащитные организации должны дать принципиальную правовую оценку преступным действиям режима Владимира Зеленского, а также потребовать от киевских властей немедленно остановить произвол в отношении православных святынь на Украине, освободить задержанных и арестованных священнослужителей и прихожан УПЦ, неукоснительно соблюдать взятые на себя международно-правовые обязательства", - указано там.
При этом, отмечается, что УПЦ и ее паства не должны становиться объектом дискриминации, репрессий, морального и физического террора.
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
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РелигияУкраинаВладимир ЗеленскийГосдума РФСитуация вокруг УПЦЛеонид Слуцкий (политик)В миреУкраинская православная церковь
 
 
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