https://ria.ru/20230410/svyaschenniki-1864337659.html
В Госдуме призвали Киев освободить арестованных священнослужителей УПЦ
В Госдуме призвали Киев освободить арестованных священнослужителей УПЦ - РИА Новости, 10.04.2023
В Госдуме призвали Киев освободить арестованных священнослужителей УПЦ
Депутаты Госдумы считают необходимым потребовать от Киева остановить произвол в отношении православных святынь на Украине, а также освободить задержанных и... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T19:38
2023-04-10T19:38
2023-04-10T19:39
религия
украина
владимир зеленский
госдума рф
ситуация вокруг упц
леонид слуцкий (политик)
в мире
украинская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752636754_0:0:3572:2009_1920x0_80_0_0_d31369b02edeab92ff480f584c25f312.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы считают необходимым потребовать от Киева остановить произвол в отношении православных святынь на Украине, а также освободить задержанных и арестованных священнослужителей и прихожан Украинской православной церкви (УПЦ), следует из проекта заявления Думы. Соответствующий проект заявления был внесен в Госдуму в понедельник, сообщил журналистам глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий. "Депутаты Государственной Думы заявляют, что жизни монахов и священников Киево-Печерской лавры находятся под угрозой, и считают, что международное сообщество, парламентарии, политики и дипломаты, правозащитные организации должны дать принципиальную правовую оценку преступным действиям режима Владимира Зеленского, а также потребовать от киевских властей немедленно остановить произвол в отношении православных святынь на Украине, освободить задержанных и арестованных священнослужителей и прихожан УПЦ, неукоснительно соблюдать взятые на себя международно-правовые обязательства", - указано там. При этом, отмечается, что УПЦ и ее паства не должны становиться объектом дискриминации, репрессий, морального и физического террора.
https://ria.ru/20230410/upts-1864278446.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752636754_536:0:2931:1796_1920x0_80_0_0_d6a839798be119db675c3adab527d49b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, госдума рф, ситуация вокруг упц, леонид слуцкий (политик), в мире, украинская православная церковь
Религия, Украина, Владимир Зеленский, Госдума РФ, Ситуация вокруг УПЦ, Леонид Слуцкий (политик), В мире, Украинская православная церковь
В Госдуме призвали Киев освободить арестованных священнослужителей УПЦ
В Госдуме считают необходимым требовать от Киева освобождения арестованных священников УПЦ