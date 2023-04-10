https://ria.ru/20230410/svyaschenniki-1864337659.html

В Госдуме призвали Киев освободить арестованных священнослужителей УПЦ

В Госдуме призвали Киев освободить арестованных священнослужителей УПЦ - РИА Новости, 10.04.2023

В Госдуме призвали Киев освободить арестованных священнослужителей УПЦ

Депутаты Госдумы считают необходимым потребовать от Киева остановить произвол в отношении православных святынь на Украине, а также освободить задержанных и... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T19:38

2023-04-10T19:38

2023-04-10T19:39

религия

украина

владимир зеленский

госдума рф

ситуация вокруг упц

леонид слуцкий (политик)

в мире

украинская православная церковь

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы считают необходимым потребовать от Киева остановить произвол в отношении православных святынь на Украине, а также освободить задержанных и арестованных священнослужителей и прихожан Украинской православной церкви (УПЦ), следует из проекта заявления Думы. Соответствующий проект заявления был внесен в Госдуму в понедельник, сообщил журналистам глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий. "Депутаты Государственной Думы заявляют, что жизни монахов и священников Киево-Печерской лавры находятся под угрозой, и считают, что международное сообщество, парламентарии, политики и дипломаты, правозащитные организации должны дать принципиальную правовую оценку преступным действиям режима Владимира Зеленского, а также потребовать от киевских властей немедленно остановить произвол в отношении православных святынь на Украине, освободить задержанных и арестованных священнослужителей и прихожан УПЦ, неукоснительно соблюдать взятые на себя международно-правовые обязательства", - указано там. При этом, отмечается, что УПЦ и ее паства не должны становиться объектом дискриминации, репрессий, морального и физического террора.

https://ria.ru/20230410/upts-1864278446.html

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украина, владимир зеленский, госдума рф, ситуация вокруг упц, леонид слуцкий (политик), в мире, украинская православная церковь