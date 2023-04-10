https://ria.ru/20230410/svo-1864250731.html
Глава Приморья предложил упростить порядок передачи оборудования в зону СВО
Глава Приморья предложил упростить порядок передачи оборудования в зону СВО - РИА Новости, 10.04.2023
Глава Приморья предложил упростить порядок передачи оборудования в зону СВО
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил президенту РФ Владимиру Путину упростить порядок передачи снаряжения и оборудования военнослужащим в зону... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:15
2023-04-10T14:15
2023-04-10T14:15
россия
приморский край
олег кожемяко
владимир путин
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил президенту РФ Владимиру Путину упростить порядок передачи снаряжения и оборудования военнослужащим в зону спецоперации, сделав его уведомительным. Кожемяко во время встречи с главой государства рассказал, что многие жители Приморья встали на защиту Родины, воюют умело и мужественно. По его словам, у региона налажено тесное взаимодействие со всеми соединениями, дислоцированными в Приморском крае, а также с Восточным военным округом по поставкам снаряжения, обмундирования на передовую. "Хотел бы здесь внести предложение. Вышло постановление министерства обороны от 16 января о порядке передачи имущества воинским частям и подразделениям... Он достаточно сложен и зарегулирован, то есть, по сути, бюрократизированный документ, по которому очень сложно будет отправлять имущество, потому что оно идет в разное время, в разных количествах, от разных поставщиков. Я предлагаю сделать уведомительный порядок поставки непосредственно имущества, оборудования, которое мы поставляем по заявкам воинских частей", - сказал Кожемяко. "Они нам дают накладные, что получили, мы передаем эти данные в округ, который есть в субъекте, и министерству обороны. Они составляют реестр по тем накладным, что воинские части это получили. Так будет проще, потому что у каждого налажены свои каналы поставок, свои каналы доставки. Министерство обороны нам помогает в доставке, и гражданским транспортом отправляем", - уточнил губернатор. "Да, понятно", - отреагировал Путин. По мнению Кожемяко, такой порядок был бы удобен для всех, поскольку каждый регион России отправляет помощь своим землякам. Губернатор попросил президента РФ поддержать это предложение.
https://ria.ru/20230410/pvo-1864125799.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, приморский край, олег кожемяко, владимир путин
Россия, Приморский край, Олег Кожемяко, Владимир Путин
Глава Приморья предложил упростить порядок передачи оборудования в зону СВО
Губернатор Приморья предложил Путину упростить порядок передачи оборудования в зону СВО
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил президенту РФ Владимиру Путину упростить порядок передачи снаряжения и оборудования военнослужащим в зону спецоперации, сделав его уведомительным.
Кожемяко во время встречи с главой государства рассказал, что многие жители Приморья встали на защиту Родины, воюют умело и мужественно. По его словам, у региона налажено тесное взаимодействие со всеми соединениями, дислоцированными в Приморском крае
, а также с Восточным военным округом по поставкам снаряжения, обмундирования на передовую.
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"Хотел бы здесь внести предложение. Вышло постановление министерства обороны от 16 января о порядке передачи имущества воинским частям и подразделениям... Он достаточно сложен и зарегулирован, то есть, по сути, бюрократизированный документ, по которому очень сложно будет отправлять имущество, потому что оно идет в разное время, в разных количествах, от разных поставщиков. Я предлагаю сделать уведомительный порядок поставки непосредственно имущества, оборудования, которое мы поставляем по заявкам воинских частей", - сказал Кожемяко.
"Они нам дают накладные, что получили, мы передаем эти данные в округ, который есть в субъекте, и министерству обороны. Они составляют реестр по тем накладным, что воинские части это получили. Так будет проще, потому что у каждого налажены свои каналы поставок, свои каналы доставки. Министерство обороны нам помогает в доставке, и гражданским транспортом отправляем", - уточнил губернатор.
"Да, понятно", - отреагировал Путин
.
По мнению Кожемяко, такой порядок был бы удобен для всех, поскольку каждый регион России отправляет помощь своим землякам. Губернатор попросил президента РФ поддержать это предложение.
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