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Волонтеры отправили кубанскую муку жителям ЛНР и участникам СВО - РИА Новости, 06.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:37 10.04.2023 (обновлено: 05:59 06.05.2023)
https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1870097159.html
Волонтеры отправили кубанскую муку жителям ЛНР и участникам СВО
Волонтеры отправили кубанскую муку жителям ЛНР и участникам СВО - РИА Новости, 06.05.2023
Волонтеры отправили кубанскую муку жителям ЛНР и участникам СВО
Волонтеры собрали и отправили более 80 тонн муки от кубанского агрохолдинга жителям Луганской Народной Республики и участникам СВО в зону боевых действий,... РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-10T17:37
2023-05-06T05:59
специальная военная операция на украине
первомайск
луганская народная республика
краснодарский край
надежные люди
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КРАСНОДАР, 10 апр - РИА Новости. Волонтеры собрали и отправили более 80 тонн муки от кубанского агрохолдинга жителям Луганской Народной Республики и участникам СВО в зону боевых действий, сообщили в региональном отделении Народного фронта по Краснодарскому краю. Отмечается, что гуманитарный груз сформирован при поддержке волонтеров из Всероссийского студенческого корпуса спасателей по ЮФО. "Теперь и на территории города Первомайска ЛНР и его поселений пекут хлеб из кубанской муки. Более 80 тонн кубанской муки от кубанского агрохолдинга "Сигма" уже отправлено жителям Новороссии и бойцам на передовую", - говорится в сообщении. Волонтеры лично доставили гуманитарный груз и теперь сами пекут социальный хлеб, раздавая его жителям Луганской Народной Республики, добавляют в Telegram-канале общественного движения.
https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1870091530.html
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первомайск
луганская народная республика
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первомайск, луганская народная республика, краснодарский край, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Первомайск, Луганская Народная Республика, Краснодарский край, Надежные люди
Волонтеры отправили кубанскую муку жителям ЛНР и участникам СВО

Волонтеры отправили свыше 80 тонн кубанской муки жителям ЛНР и участникам СВО на передовую

CC BY 4.0 / Администрация Тамбовской области / Вера Малыгина / Гуманитарная помощь, собранная для Новоайдарского района ЛНР
Гуманитарная помощь, собранная для Новоайдарского района ЛНР - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
CC BY 4.0 / Администрация Тамбовской области / Вера Малыгина /
Гуманитарная помощь, собранная для Новоайдарского района ЛНР . Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 10 апр - РИА Новости. Волонтеры собрали и отправили более 80 тонн муки от кубанского агрохолдинга жителям Луганской Народной Республики и участникам СВО в зону боевых действий, сообщили в региональном отделении Народного фронта по Краснодарскому краю.
Отмечается, что гуманитарный груз сформирован при поддержке волонтеров из Всероссийского студенческого корпуса спасателей по ЮФО.
Вид Ульяновска - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
В Ульяновской области активисты передали бойцам в зону СВО автомобиль
10 апреля, 15:52
"Теперь и на территории города Первомайска ЛНР и его поселений пекут хлеб из кубанской муки. Более 80 тонн кубанской муки от кубанского агрохолдинга "Сигма" уже отправлено жителям Новороссии и бойцам на передовую", - говорится в сообщении.
Волонтеры лично доставили гуманитарный груз и теперь сами пекут социальный хлеб, раздавая его жителям Луганской Народной Республики, добавляют в Telegram-канале общественного движения.
Съезд Общероссийского народного фронта в Москве. - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Снаряжение из ЕАО передали участникам спецоперации
10 апреля, 14:30
 
Специальная военная операция на УкраинеПервомайскЛуганская Народная РеспубликаКраснодарский крайНадежные люди
 
 
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