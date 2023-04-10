https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1870097159.html

Волонтеры отправили кубанскую муку жителям ЛНР и участникам СВО

Волонтеры отправили кубанскую муку жителям ЛНР и участникам СВО - РИА Новости, 06.05.2023

Волонтеры отправили кубанскую муку жителям ЛНР и участникам СВО

Волонтеры собрали и отправили более 80 тонн муки от кубанского агрохолдинга жителям Луганской Народной Республики и участникам СВО в зону боевых действий,... РИА Новости, 06.05.2023

2023-04-10T17:37

2023-04-10T17:37

2023-05-06T05:59

специальная военная операция на украине

первомайск

луганская народная республика

краснодарский край

надежные люди

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КРАСНОДАР, 10 апр - РИА Новости. Волонтеры собрали и отправили более 80 тонн муки от кубанского агрохолдинга жителям Луганской Народной Республики и участникам СВО в зону боевых действий, сообщили в региональном отделении Народного фронта по Краснодарскому краю. Отмечается, что гуманитарный груз сформирован при поддержке волонтеров из Всероссийского студенческого корпуса спасателей по ЮФО. "Теперь и на территории города Первомайска ЛНР и его поселений пекут хлеб из кубанской муки. Более 80 тонн кубанской муки от кубанского агрохолдинга "Сигма" уже отправлено жителям Новороссии и бойцам на передовую", - говорится в сообщении. Волонтеры лично доставили гуманитарный груз и теперь сами пекут социальный хлеб, раздавая его жителям Луганской Народной Республики, добавляют в Telegram-канале общественного движения.

https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1870091530.html

https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1870089713.html

первомайск

луганская народная республика

краснодарский край

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первомайск, луганская народная республика, краснодарский край, надежные люди