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В Ульяновской области активисты передали бойцам в зону СВО автомобиль - РИА Новости, 06.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:52 10.04.2023 (обновлено: 02:38 06.05.2023)
https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1870091530.html
В Ульяновской области активисты передали бойцам в зону СВО автомобиль
В Ульяновской области активисты передали бойцам в зону СВО автомобиль - РИА Новости, 06.05.2023
В Ульяновской области активисты передали бойцам в зону СВО автомобиль
Активисты из Павловского района Ульяновской области передали землякам в зону специальной военной операции автомобиль и гуманитарную помощь, сообщили в... РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-10T15:52
2023-05-06T02:38
специальная военная операция на украине
ульяновская область
павловский район
владивосток
надежные люди
общество
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САРАТОВ, 10 апр - РИА Новости. Активисты из Павловского района Ульяновской области передали землякам в зону специальной военной операции автомобиль и гуманитарную помощь, сообщили в администрации района. "Наши земляки из Павловского района доставили на передовую заказанный автомобиль. Волонтеры специально пригнали его из Владивостока. Помимо транспортного средства, активисты подготовили для ребят гуманитарную помощь, которую собрали неравнодушие жители", - говорится в сообщении. Уточняется, что волонтеры собрали средства и купили автомобиль, который просили бойцы спецназа. "Крупную сумму собрали все вместе. Никто не остался в стороне: приносили и по 500 рублей и по несколько десятков тысяч рублей", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230506/spetsoperatsiya-1870089841.html
ульяновская область
павловский район
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ульяновская область, павловский район, владивосток, надежные люди, общество
Специальная военная операция на Украине, Ульяновская область, Павловский район, Владивосток, Надежные люди, Общество
В Ульяновской области активисты передали бойцам в зону СВО автомобиль

Активисты из Ульяновской области передали бойцам в зону СВО автомобиль и гуманитарный груз

© Fotolia / myskina6Вид Ульяновска
Вид Ульяновска - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© Fotolia / myskina6
Вид Ульяновска. Архивное фото
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САРАТОВ, 10 апр - РИА Новости. Активисты из Павловского района Ульяновской области передали землякам в зону специальной военной операции автомобиль и гуманитарную помощь, сообщили в администрации района.
"Наши земляки из Павловского района доставили на передовую заказанный автомобиль. Волонтеры специально пригнали его из Владивостока. Помимо транспортного средства, активисты подготовили для ребят гуманитарную помощь, которую собрали неравнодушие жители", - говорится в сообщении.
Уточняется, что волонтеры собрали средства и купили автомобиль, который просили бойцы спецназа. "Крупную сумму собрали все вместе. Никто не остался в стороне: приносили и по 500 рублей и по несколько десятков тысяч рублей", - отмечается в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеУльяновская областьПавловский районВладивостокНадежные людиОбщество
 
 
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