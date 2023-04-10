https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1870091530.html
В Ульяновской области активисты передали бойцам в зону СВО автомобиль
В Ульяновской области активисты передали бойцам в зону СВО автомобиль - РИА Новости, 06.05.2023
В Ульяновской области активисты передали бойцам в зону СВО автомобиль
Активисты из Павловского района Ульяновской области передали землякам в зону специальной военной операции автомобиль и гуманитарную помощь, сообщили в... РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-10T15:52
2023-04-10T15:52
2023-05-06T02:38
специальная военная операция на украине
ульяновская область
павловский район
владивосток
надежные люди
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131969/71/1319697165_0:210:2001:1335_1920x0_80_0_0_d595cb0ca7071eec08930d75738bf374.jpg
САРАТОВ, 10 апр - РИА Новости. Активисты из Павловского района Ульяновской области передали землякам в зону специальной военной операции автомобиль и гуманитарную помощь, сообщили в администрации района. "Наши земляки из Павловского района доставили на передовую заказанный автомобиль. Волонтеры специально пригнали его из Владивостока. Помимо транспортного средства, активисты подготовили для ребят гуманитарную помощь, которую собрали неравнодушие жители", - говорится в сообщении. Уточняется, что волонтеры собрали средства и купили автомобиль, который просили бойцы спецназа. "Крупную сумму собрали все вместе. Никто не остался в стороне: приносили и по 500 рублей и по несколько десятков тысяч рублей", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230506/spetsoperatsiya-1870089841.html
ульяновская область
павловский район
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131969/71/1319697165_0:0:1781:1335_1920x0_80_0_0_4e72a3116e7a2948abc16ecbf4f94422.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ульяновская область, павловский район, владивосток, надежные люди, общество
Специальная военная операция на Украине, Ульяновская область, Павловский район, Владивосток, Надежные люди, Общество
В Ульяновской области активисты передали бойцам в зону СВО автомобиль
Активисты из Ульяновской области передали бойцам в зону СВО автомобиль и гуманитарный груз