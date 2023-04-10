https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1870091530.html

В Ульяновской области активисты передали бойцам в зону СВО автомобиль

В Ульяновской области активисты передали бойцам в зону СВО автомобиль - РИА Новости, 06.05.2023

В Ульяновской области активисты передали бойцам в зону СВО автомобиль

Активисты из Павловского района Ульяновской области передали землякам в зону специальной военной операции автомобиль и гуманитарную помощь, сообщили в... РИА Новости, 06.05.2023

2023-04-10T15:52

2023-04-10T15:52

2023-05-06T02:38

специальная военная операция на украине

ульяновская область

павловский район

владивосток

надежные люди

общество

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САРАТОВ, 10 апр - РИА Новости. Активисты из Павловского района Ульяновской области передали землякам в зону специальной военной операции автомобиль и гуманитарную помощь, сообщили в администрации района. "Наши земляки из Павловского района доставили на передовую заказанный автомобиль. Волонтеры специально пригнали его из Владивостока. Помимо транспортного средства, активисты подготовили для ребят гуманитарную помощь, которую собрали неравнодушие жители", - говорится в сообщении. Уточняется, что волонтеры собрали средства и купили автомобиль, который просили бойцы спецназа. "Крупную сумму собрали все вместе. Никто не остался в стороне: приносили и по 500 рублей и по несколько десятков тысяч рублей", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230506/spetsoperatsiya-1870089841.html

ульяновская область

павловский район

владивосток

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ульяновская область, павловский район, владивосток, надежные люди, общество