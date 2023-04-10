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Депутаты парламента КБР отправили гуманитарный груз участникам СВО
Депутаты парламента КБР отправили гуманитарный груз участникам СВО - РИА Новости, 06.05.2023
Депутаты парламента КБР отправили гуманитарный груз участникам СВО
Депутаты парламента Кабардино-Балкарии отправили очередной гуманитарный груз для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщила... РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-10T12:00
2023-04-10T12:00
2023-05-06T02:34
специальная военная операция на украине
кабардино-балкарская республика (кбр)
надежные люди
общество
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НАЛЬЧИК, 10 апр – РИА Новости. Депутаты парламента Кабардино-Балкарии отправили очередной гуманитарный груз для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщила пресс-служба регионального парламента. Председатель парламентского комитета Михаил Афашагов отметил, что в республике проводится большая работа по поддержке участников специальной военной операции. "По указу главы КБР на эти цели уже выплачено порядка полумиллиарда рублей. За рамками этого правительство республики из резервного фонда выделило средства на приобретение необходимой техники, оборудования для тех, кто непосредственно принимает участие в военной операции", - заявил он. По его словам, посильную помощь военнослужащим оказывают все общественные организации, простые жители республики.
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кабардино-балкарская республика (кбр), надежные люди, общество
Специальная военная операция на Украине, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Надежные люди, Общество
Депутаты парламента КБР отправили гуманитарный груз участникам СВО
Парламент КБР: депутаты отправили очередной гуманитарный груз участникам СВО
НАЛЬЧИК, 10 апр – РИА Новости. Депутаты парламента Кабардино-Балкарии отправили очередной гуманитарный груз для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщила пресс-служба регионального парламента.
«
"В десятках коробок – специальная одежда на весенне-летний период, амуниция, спальные мешки, карематы. Список необходимых вещей был предварительно согласован с военнослужащими", - говорится в сообщении.
Председатель парламентского комитета Михаил Афашагов отметил, что в республике проводится большая работа по поддержке участников специальной военной операции.
"По указу главы КБР на эти цели уже выплачено порядка полумиллиарда рублей. За рамками этого правительство республики из резервного фонда выделило средства на приобретение необходимой техники, оборудования для тех, кто непосредственно принимает участие в военной операции", - заявил он.
По его словам, посильную помощь военнослужащим оказывают все общественные организации, простые жители республики.
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