https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1870091313.html

Депутаты парламента КБР отправили гуманитарный груз участникам СВО

Депутаты парламента КБР отправили гуманитарный груз участникам СВО - РИА Новости, 06.05.2023

Депутаты парламента КБР отправили гуманитарный груз участникам СВО

Депутаты парламента Кабардино-Балкарии отправили очередной гуманитарный груз для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщила... РИА Новости, 06.05.2023

2023-04-10T12:00

2023-04-10T12:00

2023-05-06T02:34

специальная военная операция на украине

кабардино-балкарская республика (кбр)

надежные люди

общество

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НАЛЬЧИК, 10 апр – РИА Новости. Депутаты парламента Кабардино-Балкарии отправили очередной гуманитарный груз для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщила пресс-служба регионального парламента. Председатель парламентского комитета Михаил Афашагов отметил, что в республике проводится большая работа по поддержке участников специальной военной операции. "По указу главы КБР на эти цели уже выплачено порядка полумиллиарда рублей. За рамками этого правительство республики из резервного фонда выделило средства на приобретение необходимой техники, оборудования для тех, кто непосредственно принимает участие в военной операции", - заявил он. По его словам, посильную помощь военнослужащим оказывают все общественные организации, простые жители республики.

https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1870045860.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кабардино-балкарская республика (кбр), надежные люди, общество