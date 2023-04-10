https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1870089713.html

Снаряжение из ЕАО передали участникам спецоперации

Снаряжение из ЕАО передали участникам спецоперации - РИА Новости, 06.05.2023

Снаряжение из ЕАО передали участникам спецоперации

Тактические пояса и подсумки, закупленные на пожертвования жителей Еврейской автономной области, передали участвующим в спецоперации военнослужащим, сообщили в... РИА Новости, 06.05.2023

2023-04-10T14:30

2023-04-10T14:30

2023-05-06T05:53

специальная военная операция на украине

еврейская автономная область

общероссийский народный фронт

надежные люди

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ВЛАДИВОСТОК, 10 апр - РИА Новости. Тактические пояса и подсумки, закупленные на пожертвования жителей Еврейской автономной области, передали участвующим в спецоперации военнослужащим, сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта. "Привет с передовой! На средства регионального сбора фонда "Все для Победы!" закуплены и переданы военнослужащим тактические пояса и подсумки... Жителей области благодарят бойцы бригады "Шторм" из Еврейской автономии", - говорится в сообщении в телеграм-канале областного отделения ОНФ. В прикрепленном к публикации ролике видны несколько военнослужащих, один из которых от себя и от своих сослуживцев благодарит филиал Общероссийского народного фронта в ЕАО за полученное снаряжение. "Большое спасибо всем неравнодушным землякам. Победа будет за нами. Мы скоро вернемся", - добавил военный.

https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1870088844.html

еврейская автономная область

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еврейская автономная область, общероссийский народный фронт, надежные люди