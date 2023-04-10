https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1870089713.html
Снаряжение из ЕАО передали участникам спецоперации
Снаряжение из ЕАО передали участникам спецоперации - РИА Новости, 06.05.2023
Снаряжение из ЕАО передали участникам спецоперации
Тактические пояса и подсумки, закупленные на пожертвования жителей Еврейской автономной области, передали участвующим в спецоперации военнослужащим, сообщили в... РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-10T14:30
2023-04-10T14:30
2023-05-06T05:53
специальная военная операция на украине
еврейская автономная область
общероссийский народный фронт
надежные люди
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ВЛАДИВОСТОК, 10 апр - РИА Новости. Тактические пояса и подсумки, закупленные на пожертвования жителей Еврейской автономной области, передали участвующим в спецоперации военнослужащим, сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта. "Привет с передовой! На средства регионального сбора фонда "Все для Победы!" закуплены и переданы военнослужащим тактические пояса и подсумки... Жителей области благодарят бойцы бригады "Шторм" из Еврейской автономии", - говорится в сообщении в телеграм-канале областного отделения ОНФ. В прикрепленном к публикации ролике видны несколько военнослужащих, один из которых от себя и от своих сослуживцев благодарит филиал Общероссийского народного фронта в ЕАО за полученное снаряжение. "Большое спасибо всем неравнодушным землякам. Победа будет за нами. Мы скоро вернемся", - добавил военный.
https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1870088844.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
еврейская автономная область, общероссийский народный фронт, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Еврейская автономная область, Общероссийский народный фронт, Надежные люди
Снаряжение из ЕАО передали участникам спецоперации
Снаряжение, купленное на пожертвования жителей ЕАО, передали участникам спецоперации
ВЛАДИВОСТОК, 10 апр - РИА Новости. Тактические пояса и подсумки, закупленные на пожертвования жителей Еврейской автономной области, передали участвующим в спецоперации военнослужащим, сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта.
"Привет с передовой! На средства регионального сбора фонда "Все для Победы!" закуплены и переданы военнослужащим тактические пояса и подсумки... Жителей области благодарят бойцы бригады "Шторм" из Еврейской автономии", - говорится в сообщении в телеграм-канале областного отделения ОНФ.
В прикрепленном к публикации ролике видны несколько военнослужащих, один из которых от себя и от своих сослуживцев благодарит филиал Общероссийского народного фронта в ЕАО за полученное снаряжение. "Большое спасибо всем неравнодушным землякам. Победа будет за нами. Мы скоро вернемся", - добавил военный.
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