https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1870088844.html
Глава Мордовии передал бойцам в зоне СВО транспорт и подарки
Глава Мордовии передал бойцам в зоне СВО транспорт и подарки - РИА Новости, 06.05.2023
Глава Мордовии передал бойцам в зоне СВО транспорт и подарки
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с бойцами мордовского батальона в зоне специальной военной операции и передал подарки от земляков, сообщает в понедельник РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-10T11:40
2023-04-10T11:40
2023-05-06T01:50
специальная военная операция на украине
общество
артем здунов
надежные люди
республика мордовия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800406712_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_ace095b31e1f540ffcd3a5d267af2314.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов встретился с бойцами мордовского батальона в зоне специальной военной операции и передал подарки от земляков, сообщает в понедельник пресс-служба главы региона. Глава Мордовии посмотрел, как обустроены боевые позиции, места отдыха и питания, баня для бойцов. "Вижу, что живут здесь наши бойцы по-товарищески, по-братски, обеспечены всеми необходимыми медикаментами и продовольствием. Дисциплина мощнейшая, командиры - хорошие, беспокоятся и берегут жизни бойцов. Все меры безопасности соблюдены. Настоящая мужская боевая служба. Сегодня вся республика работает на победу - по гособоронзаказу, по поддержке промышленности. Мы читали в книгах про войну, что здесь все лучшие человеческие качества проявляются. А сейчас убеждаемся в этом воочию, на нашем поколении", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Наиболее отличившиеся бойцы получили от главы Мордовии высокие государственные награды, знаки отличия и благодарности.
https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1870045860.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800406712_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8e28cfe3b72ad9636deb204222086e9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, артем здунов, надежные люди, республика мордовия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Артем Здунов, Надежные люди, Республика Мордовия
Глава Мордовии передал бойцам в зоне СВО транспорт и подарки
Глава Мордовии Здунов передал бойцам в зоне СВО транспорт и подарки от жителей республики
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов встретился с бойцами мордовского батальона в зоне специальной военной операции и передал подарки от земляков, сообщает в понедельник пресс-служба главы региона.
«
"Здунов передал бойцам транспорт - пикап, вездеход, автоприцеп, технику и оборудование, а также гуманитарный груз, в том числе собранный жителями и общественными организациями республики", - говорится в сообщении.
Глава Мордовии посмотрел, как обустроены боевые позиции, места отдыха и питания, баня для бойцов.
"Вижу, что живут здесь наши бойцы по-товарищески, по-братски, обеспечены всеми необходимыми медикаментами и продовольствием. Дисциплина мощнейшая, командиры - хорошие, беспокоятся и берегут жизни бойцов. Все меры безопасности соблюдены. Настоящая мужская боевая служба. Сегодня вся республика работает на победу - по гособоронзаказу, по поддержке промышленности. Мы читали в книгах про войну, что здесь все лучшие человеческие качества проявляются. А сейчас убеждаемся в этом воочию, на нашем поколении", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Наиболее отличившиеся бойцы получили от главы Мордовии высокие государственные награды, знаки отличия и благодарности.
Красноярский депутат посетила зону спецоперации с подарками для бойцов