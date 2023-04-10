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Глава Мордовии передал бойцам в зоне СВО транспорт и подарки - РИА Новости, 06.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:40 10.04.2023 (обновлено: 01:50 06.05.2023)
https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1870088844.html
Глава Мордовии передал бойцам в зоне СВО транспорт и подарки
Глава Мордовии передал бойцам в зоне СВО транспорт и подарки - РИА Новости, 06.05.2023
Глава Мордовии передал бойцам в зоне СВО транспорт и подарки
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с бойцами мордовского батальона в зоне специальной военной операции и передал подарки от земляков, сообщает в понедельник РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-10T11:40
2023-05-06T01:50
специальная военная операция на украине
общество
артем здунов
надежные люди
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов встретился с бойцами мордовского батальона в зоне специальной военной операции и передал подарки от земляков, сообщает в понедельник пресс-служба главы региона. Глава Мордовии посмотрел, как обустроены боевые позиции, места отдыха и питания, баня для бойцов. "Вижу, что живут здесь наши бойцы по-товарищески, по-братски, обеспечены всеми необходимыми медикаментами и продовольствием. Дисциплина мощнейшая, командиры - хорошие, беспокоятся и берегут жизни бойцов. Все меры безопасности соблюдены. Настоящая мужская боевая служба. Сегодня вся республика работает на победу - по гособоронзаказу, по поддержке промышленности. Мы читали в книгах про войну, что здесь все лучшие человеческие качества проявляются. А сейчас убеждаемся в этом воочию, на нашем поколении", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Наиболее отличившиеся бойцы получили от главы Мордовии высокие государственные награды, знаки отличия и благодарности.
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общество, артем здунов, надежные люди, республика мордовия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Артем Здунов, Надежные люди, Республика Мордовия
Глава Мордовии передал бойцам в зоне СВО транспорт и подарки

Глава Мордовии Здунов передал бойцам в зоне СВО транспорт и подарки от жителей республики

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГлава Республики Мордовия Артем Здунов
Глава Республики Мордовия Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава Республики Мордовия Артем Здунов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов встретился с бойцами мордовского батальона в зоне специальной военной операции и передал подарки от земляков, сообщает в понедельник пресс-служба главы региона.
«
"Здунов передал бойцам транспорт - пикап, вездеход, автоприцеп, технику и оборудование, а также гуманитарный груз, в том числе собранный жителями и общественными организациями республики", - говорится в сообщении.
Глава Мордовии посмотрел, как обустроены боевые позиции, места отдыха и питания, баня для бойцов.
"Вижу, что живут здесь наши бойцы по-товарищески, по-братски, обеспечены всеми необходимыми медикаментами и продовольствием. Дисциплина мощнейшая, командиры - хорошие, беспокоятся и берегут жизни бойцов. Все меры безопасности соблюдены. Настоящая мужская боевая служба. Сегодня вся республика работает на победу - по гособоронзаказу, по поддержке промышленности. Мы читали в книгах про войну, что здесь все лучшие человеческие качества проявляются. А сейчас убеждаемся в этом воочию, на нашем поколении", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Наиболее отличившиеся бойцы получили от главы Мордовии высокие государственные награды, знаки отличия и благодарности.
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10 апреля, 11:12
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоАртем ЗдуновНадежные людиРеспублика Мордовия
 
 
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