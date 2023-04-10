https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1870088844.html

Глава Мордовии передал бойцам в зоне СВО транспорт и подарки

Глава Мордовии передал бойцам в зоне СВО транспорт и подарки - РИА Новости, 06.05.2023

Глава Мордовии передал бойцам в зоне СВО транспорт и подарки

Глава Мордовии Артём Здунов встретился с бойцами мордовского батальона в зоне специальной военной операции и передал подарки от земляков, сообщает в понедельник РИА Новости, 06.05.2023

2023-04-10T11:40

2023-04-10T11:40

2023-05-06T01:50

специальная военная операция на украине

общество

артем здунов

надежные люди

республика мордовия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800406712_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_ace095b31e1f540ffcd3a5d267af2314.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов встретился с бойцами мордовского батальона в зоне специальной военной операции и передал подарки от земляков, сообщает в понедельник пресс-служба главы региона. Глава Мордовии посмотрел, как обустроены боевые позиции, места отдыха и питания, баня для бойцов. "Вижу, что живут здесь наши бойцы по-товарищески, по-братски, обеспечены всеми необходимыми медикаментами и продовольствием. Дисциплина мощнейшая, командиры - хорошие, беспокоятся и берегут жизни бойцов. Все меры безопасности соблюдены. Настоящая мужская боевая служба. Сегодня вся республика работает на победу - по гособоронзаказу, по поддержке промышленности. Мы читали в книгах про войну, что здесь все лучшие человеческие качества проявляются. А сейчас убеждаемся в этом воочию, на нашем поколении", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Наиболее отличившиеся бойцы получили от главы Мордовии высокие государственные награды, знаки отличия и благодарности.

https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1870045860.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, артем здунов, надежные люди, республика мордовия