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Красноярский депутат посетила зону спецоперации с подарками для бойцов - РИА Новости, 05.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:12 10.04.2023 (обновлено: 19:14 05.05.2023)
https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1870045860.html
Красноярский депутат посетила зону спецоперации с подарками для бойцов
Красноярский депутат посетила зону спецоперации с подарками для бойцов - РИА Новости, 05.05.2023
Красноярский депутат посетила зону спецоперации с подарками для бойцов
Депутат заксобрания Красноярского края Елена Пензина отправилась в Донбасс на купленной специально для бойцов-земляков машине и с собранным красноярцами для них РИА Новости, 05.05.2023
2023-04-10T11:12
2023-05-05T19:14
специальная военная операция на украине
общество
красноярский край
донбасс
красноярск
надежные люди
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КРАСНОЯРСК, 10 апр - РИА Новости. Депутат заксобрания Красноярского края Елена Пензина отправилась в Донбасс на купленной специально для бойцов-земляков машине и с собранным красноярцами для них гуманитарным грузом. По ее словам, в пути останавливаться она практически не планирует, на дорогу из Красноярска до пункта назначения, вероятно, уйдет порядка трех-четырех дней. Машина "Нива" полностью укомплектована и оборудована для нужд военнослужащих и на трассе должна показать себя хорошо. "Это уже второй автомобиль, который я покупаю для наших бойцов, первую "Ниву" успели подарить красноярским мобилизованным к 23 февраля. И тогда и сейчас везу гуманитарный груз. Маскировочные сети, квадрокоптер, одежду, сушеное мясо, вязаные носки и отдельные подарки - персональные посылки бойцам и флэшки от "Енисей КИНО", сотрудницы записали специально для бойцов киноальманахи, чтобы ребята в часы отдыха могли посмотреть документалку о родном крае", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что в планах - посетить первую Славянскую бригаду, в которой воюют земляки, а также отвезти сети "в ставшие давно родными батальоны 1031 и 107". Елена отметила, что гуманитарный груз - это и вклад красноярцев, и помощь регионального отделения "Единой России". Собирали через объединение "Zа своих".
https://ria.ru/20230410/posylka-1870043504.html
красноярский край
донбасс
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общество, красноярский край, донбасс, красноярск, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Общество, Красноярский край, Донбасс, Красноярск, Надежные люди
Красноярский депутат посетила зону спецоперации с подарками для бойцов

Красноярский депутат Пензина посетила зону СВО на машине с подарками для бойцов-земляков

© Фото : Из личного архива Елены ПензинойЕлена Пензина – депутат городского совета Красноярска
Елена Пензина – депутат городского совета Красноярска - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© Фото : Из личного архива Елены Пензиной
Елена Пензина – депутат городского совета Красноярска. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 10 апр - РИА Новости. Депутат заксобрания Красноярского края Елена Пензина отправилась в Донбасс на купленной специально для бойцов-земляков машине и с собранным красноярцами для них гуманитарным грузом.
По ее словам, в пути останавливаться она практически не планирует, на дорогу из Красноярска до пункта назначения, вероятно, уйдет порядка трех-четырех дней. Машина "Нива" полностью укомплектована и оборудована для нужд военнослужащих и на трассе должна показать себя хорошо.
"Это уже второй автомобиль, который я покупаю для наших бойцов, первую "Ниву" успели подарить красноярским мобилизованным к 23 февраля. И тогда и сейчас везу гуманитарный груз. Маскировочные сети, квадрокоптер, одежду, сушеное мясо, вязаные носки и отдельные подарки - персональные посылки бойцам и флэшки от "Енисей КИНО", сотрудницы записали специально для бойцов киноальманахи, чтобы ребята в часы отдыха могли посмотреть документалку о родном крае", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что в планах - посетить первую Славянскую бригаду, в которой воюют земляки, а также отвезти сети "в ставшие давно родными батальоны 1031 и 107".
Елена отметила, что гуманитарный груз - это и вклад красноярцев, и помощь регионального отделения "Единой России". Собирали через объединение "Zа своих".
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоКрасноярский крайДонбассКрасноярскНадежные люди
 
 
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