https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1870037910.html

Глава Приморья доставил добровольцам в зоне СВО тепловизоры и монокуляры

Глава Приморья доставил добровольцам в зоне СВО тепловизоры и монокуляры - РИА Новости, 05.05.2023

Глава Приморья доставил добровольцам в зоне СВО тепловизоры и монокуляры

Глава Приморья Олег Кожемяко доставил добровольцам из региона, находящимся в зоне военной специальной операции, монокуляры, тепловизоры и другие спецсредства. РИА Новости, 05.05.2023

2023-04-10T03:00

2023-04-10T03:00

2023-05-05T18:47

специальная военная операция на украине

олег кожемяко

надежные люди

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ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко доставил добровольцам из региона, находящимся в зоне военной специальной операции, монокуляры, тепловизоры и другие спецсредства. "Посетил в эту поездку на передовую и наш добровольческий отряд. Привезли по заказу ребят спецоборудование: монокуляры, тепловизоры, коллиматоры и прочее. Среди них есть и новые спецсредства на пробу", - написал Кожемяко в своем Telegram-канале. Также он показал на видео изнутри кабину вездехода, на котором ездят добровольцы отряда "Тигр". "Вот на таких самодельных установках отстаивают позиции наши "Тигровцы" – пушку поставили на вездеход", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20230408/spetsoperatsiya-1870028373.html

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олег кожемяко, надежные люди