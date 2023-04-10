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Глава Приморья доставил добровольцам в зоне СВО тепловизоры и монокуляры - РИА Новости, 05.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:00 10.04.2023 (обновлено: 18:47 05.05.2023)
https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1870037910.html
Глава Приморья доставил добровольцам в зоне СВО тепловизоры и монокуляры
Глава Приморья доставил добровольцам в зоне СВО тепловизоры и монокуляры - РИА Новости, 05.05.2023
Глава Приморья доставил добровольцам в зоне СВО тепловизоры и монокуляры
Глава Приморья Олег Кожемяко доставил добровольцам из региона, находящимся в зоне военной специальной операции, монокуляры, тепловизоры и другие спецсредства. РИА Новости, 05.05.2023
2023-04-10T03:00
2023-05-05T18:47
специальная военная операция на украине
олег кожемяко
надежные люди
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ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко доставил добровольцам из региона, находящимся в зоне военной специальной операции, монокуляры, тепловизоры и другие спецсредства. "Посетил в эту поездку на передовую и наш добровольческий отряд. Привезли по заказу ребят спецоборудование: монокуляры, тепловизоры, коллиматоры и прочее. Среди них есть и новые спецсредства на пробу", - написал Кожемяко в своем Telegram-канале. Также он показал на видео изнутри кабину вездехода, на котором ездят добровольцы отряда "Тигр". "Вот на таких самодельных установках отстаивают позиции наши "Тигровцы" – пушку поставили на вездеход", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20230408/spetsoperatsiya-1870028373.html
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олег кожемяко, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Олег Кожемяко, Надежные люди
Глава Приморья доставил добровольцам в зоне СВО тепловизоры и монокуляры

Глава Приморья Кожемяко доставил добровольцам в зоне СВО тепловизоры и монокуляры

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБоец добровольческого отряда недалеко от линии боевого соприкосновения
Боец добровольческого отряда недалеко от линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Боец добровольческого отряда недалеко от линии боевого соприкосновения. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко доставил добровольцам из региона, находящимся в зоне военной специальной операции, монокуляры, тепловизоры и другие спецсредства.
"Посетил в эту поездку на передовую и наш добровольческий отряд. Привезли по заказу ребят спецоборудование: монокуляры, тепловизоры, коллиматоры и прочее. Среди них есть и новые спецсредства на пробу", - написал Кожемяко в своем Telegram-канале.
Также он показал на видео изнутри кабину вездехода, на котором ездят добровольцы отряда "Тигр".
"Вот на таких самодельных установках отстаивают позиции наши "Тигровцы" – пушку поставили на вездеход", - добавил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеОлег КожемякоНадежные люди
 
 
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