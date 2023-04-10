https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1864255703.html

Российская ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов - РИА Новости, 10.04.2023

Российская ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T14:32

2023-04-10T14:32

2023-04-10T14:32

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

харьковская область

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Наугольное, Червонопоповка Луганской народной республики, Токаревка Харьковской области, Весёлое, Пески, Благовещенка и Опытное Донецкой народной республики", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 406 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3727 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8608 танков и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4554 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9414 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230410/sklad-1864251794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, харьковская область