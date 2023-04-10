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Российская ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов - РИА Новости, 10.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:32 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1864255703.html
Российская ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов - РИА Новости, 10.04.2023
Российская ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:32
2023-04-10T14:32
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Наугольное, Червонопоповка Луганской народной республики, Токаревка Харьковской области, Весёлое, Пески, Благовещенка и Опытное Донецкой народной республики", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 406 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3727 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8608 танков и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4554 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9414 единиц специальной военной автомобильной техники.
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безопасность, россия, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область
Российская ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов и два снаряда HIMARS

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом на Херсонском направлении
Бойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом на Херсонском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Наугольное, Червонопоповка Луганской народной республики, Токаревка Харьковской области, Весёлое, Пески, Благовещенка и Опытное Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 406 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3727 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8608 танков и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4554 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9414 единиц специальной военной автомобильной техники.
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