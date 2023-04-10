Российская ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов и два снаряда HIMARS
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом на Херсонском направлении
Бойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом на Херсонском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Наугольное, Червонопоповка Луганской народной республики, Токаревка Харьковской области, Весёлое, Пески, Благовещенка и Опытное Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 406 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3727 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8608 танков и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4554 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9414 единиц специальной военной автомобильной техники.