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Российские военные на Херсонском направлении уничтожили до 40 бойцов ВСУ
Российские военные на Херсонском направлении уничтожили до 40 бойцов ВСУ - РИА Новости, 10.04.2023
Российские военные на Херсонском направлении уничтожили до 40 бойцов ВСУ
Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, 15 автомобилей, одну артиллерийскую систему М777,... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:19
2023-04-10T14:19
2023-04-10T14:20
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, 15 автомобилей, одну артиллерийскую систему М777, гаубицу Д-30, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пятнадцать автомобилей, одна артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, США
Российские военные на Херсонском направлении уничтожили до 40 бойцов ВСУ
Минобороны: ВС России на Херсонском направлении уничтожили до 40 бойцов ВСУ и гаубицу М777