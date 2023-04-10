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Российские военные на Херсонском направлении уничтожили до 40 бойцов ВСУ - РИА Новости, 10.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 10.04.2023 (обновлено: 14:20 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1864251963.html
Российские военные на Херсонском направлении уничтожили до 40 бойцов ВСУ
Российские военные на Херсонском направлении уничтожили до 40 бойцов ВСУ - РИА Новости, 10.04.2023
Российские военные на Херсонском направлении уничтожили до 40 бойцов ВСУ
Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, 15 автомобилей, одну артиллерийскую систему М777,... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:19
2023-04-10T14:20
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
сша
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, 15 автомобилей, одну артиллерийскую систему М777, гаубицу Д-30, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пятнадцать автомобилей, одна артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, безопасность, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, США
Российские военные на Херсонском направлении уничтожили до 40 бойцов ВСУ

Минобороны: ВС России на Херсонском направлении уничтожили до 40 бойцов ВСУ и гаубицу М777

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий расчета САУ "Акация" ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий расчета САУ Акация ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий расчета САУ "Акация" ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, 15 автомобилей, одну артиллерийскую систему М777, гаубицу Д-30, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", сообщило Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пятнадцать автомобилей, одна артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Минобороны об уничтожении складов ВСУ с боеприпасами в ЛНР - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
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Вчера, 14:18
 
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