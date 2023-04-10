https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1864251963.html

Российские военные на Херсонском направлении уничтожили до 40 бойцов ВСУ

Российские военные на Херсонском направлении уничтожили до 40 бойцов ВСУ - РИА Новости, 10.04.2023

Российские военные на Херсонском направлении уничтожили до 40 бойцов ВСУ

Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, 15 автомобилей, одну артиллерийскую систему М777,... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T14:19

2023-04-10T14:19

2023-04-10T14:20

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

сша

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, 15 автомобилей, одну артиллерийскую систему М777, гаубицу Д-30, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пятнадцать автомобилей, одна артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230410/sklad-1864251794.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, сша