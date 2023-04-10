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ВС России уничтожили около 150 украинских военных на двух направлениях - РИА Новости, 10.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:15 10.04.2023 (обновлено: 14:21 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1864250632.html
ВС России уничтожили около 150 украинских военных на двух направлениях
ВС России уничтожили около 150 украинских военных на двух направлениях - РИА Новости, 10.04.2023
ВС России уничтожили около 150 украинских военных на двух направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 150 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:15
2023-04-10T14:21
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 150 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Розовка Луганской Народной Республики, Синьковка, Тимковка, Крахмальное и Першотравневое Харьковской области. Потери противника составили свыше 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Старица Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Терны, Торское, Серебрянка Донецкой народной республики и Червоная Диброва ЛНР."Уничтожено более 120 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-20. Также, в районе населенного пункта Новолюбовка Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20230410/kherson-1864251692.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность
ВС России уничтожили около 150 украинских военных на двух направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли около 150 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Мста-С на боевой позиции в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости
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Самоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 150 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"На купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Розовка Луганской Народной Республики, Синьковка, Тимковка, Крахмальное и Першотравневое Харьковской области. Потери противника составили свыше 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Старица Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.
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Вчера, 14:18
На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Терны, Торское, Серебрянка Донецкой народной республики и Червоная Диброва ЛНР.
"Уничтожено более 120 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-20. Также, в районе населенного пункта Новолюбовка Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ", - отметили в министерстве.
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