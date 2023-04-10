https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1864250632.html

ВС России уничтожили около 150 украинских военных на двух направлениях

ВС России уничтожили около 150 украинских военных на двух направлениях - РИА Новости, 10.04.2023

ВС России уничтожили около 150 украинских военных на двух направлениях

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 150 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T14:15

2023-04-10T14:15

2023-04-10T14:21

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 150 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Розовка Луганской Народной Республики, Синьковка, Тимковка, Крахмальное и Першотравневое Харьковской области. Потери противника составили свыше 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Старица Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Терны, Торское, Серебрянка Донецкой народной республики и Червоная Диброва ЛНР."Уничтожено более 120 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-20. Также, в районе населенного пункта Новолюбовка Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20230410/kherson-1864251692.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, безопасность