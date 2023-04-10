https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1863728164.html

Не стал скрывать правду. Власти Польши объявили охоту на своего гражданина

Не стал скрывать правду. Власти Польши объявили охоту на своего гражданина - РИА Новости, 10.04.2023

Не стал скрывать правду. Власти Польши объявили охоту на своего гражданина

"Европейская демократия — это миф", — считает 25-летний Марчин Миколаек. Несколько лет он ухаживал за советскими памятниками в родной Польше. А после трех... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T08:00

2023-04-10T08:00

2023-04-10T11:14

россия

донбасс

польша

любэ

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Виктор Званцев. "Европейская демократия — это миф", — считает 25-летний Марчин Миколаек. Несколько лет он ухаживал за советскими памятниками в родной Польше. А после трех постов в соцсетях о России попал под уголовное преследование. О том, как поляку удалось бежать из страны и где его приютили, — в материале РИА Новости.Концерт "Любэ"Утром Марчин отправляется на склад: он — грузчик. Смена длится около 12 часов, а потом — сразу на еще одну работу. Добровольную."Мы с другими волонтерами упаковываем и загружаем в фуры гуманитарную помощь, которую сами же и собираем, — на чистом русском объясняет Миколаек. — Это одежда, медикаменты, тепловизоры, дроны, бензопилы, генераторы и еще много чего. За пару месяцев отправили в Донбасс порядка десяти машин".В России Марчин с августа 2022-го. Сам чистокровный поляк — родился и вырос в городке Свидница. В 2009 году, еще школьником, случайно попал на концерт "Любэ". По-русски тогда не понимал ни слова."Очень понравилась музыка и манера исполнения. Я стал поклонником этой группы, — вспоминает он. — Зарегистрировался в соцсетях, начал общаться с другими фанатами. Заодно учил русский. Родители сильно удивились, ведь обычно дети берутся за английский. Но не возражали".Марчин погрузился и в культуру: читал книги, смотрел фильмы, знакомился с историей. В соцсетях у него были друзья из России, Донбасса, Харькова и других городов Украины.Драки с украинцамиВ 2014 году он был старшеклассником. Внимательно следил за тем, что происходило в Донбассе."Большинство польских СМИ все освещали однобоко: жители региона — сепаратисты, а украинцы сражаются за свободу, потому что хотят в Европу, — рассказывает Марчин. — Лишь несколько журналистов пытались представить другую сторону конфликта. Я же общался с донбасскими и харьковскими друзьями, поэтому передавал своим знакомым их мнение из первых уст ".Кто-то соглашался, но большинство воспринимали эту информацию в штыки. Называли Миколаека "жертвой российской пропаганды".А он ухаживал за памятниками советским воинам: красил, убирал мусор, приносил цветы. О проделанной работе отчитывался в соцсетях. Также устраивал одиночные пикеты в поддержку России."Друзья и знакомые относились к этому настороженно, но потом одобрили, — говорит поляк. — Я не пытался никого переубедить, а просто хотел показать, что России и Союзу мы многим обязаны".После школы работал на заводе, позднее охранял маршрутки недалеко от границы с Чехией. Иногда надевал майки с флагами ЛНР и ДНР, портретами Гиви и Моторолы. Из-за этого возникали конфликты с коллегами-украинцами. Доходило до драк. Угрозы поляк получает до сих пор, прежде всего с запада Украины.Уголовное преследованиеПару лет назад Марчин стал сотрудничать с обществом "Братство польско-российское". Волонтеры проводили различные акции против русофобии, однако организацию в конце концов запретили."В конце февраля 2022-го я опубликовал у себя в соцсетях три фотографии в поддержку Донбасса, — рассказывает Марчин. — Полиция расценила это как публичный призыв к войне. На допросах я услышал, что нельзя размещать даже песню Газманова "Вперед, Россия".Открыли уголовное дело. Чтобы избежать реального тюремного срока, в августе Миколаек покинул родину.С помощью друзей добрался до Белоруссии. Затем организация "Волонтерская рота" помогла сделать приглашение для въезда в Россию. И теперь он в Екатеринбурге."Простого рабочего из Польши в аэропорту встречали чиновники и телевидение, — удивляется Миколаек. — Я поселился у друзей. Устроился на склад".Он сотрудничает со многими благотворительными организациями. Собирает помощь — как бойцам, так и мирным жителям Донбасса. Заветная мечта — съездить туда. Но Минобороны пока не разрешает.Единственное, что тяготит Марчина, — разлука с родителями. "Они меня поддерживают, — объясняет он. — Конечно, я очень скучаю, но не знаю, когда теперь увидимся. В Польшу мне въезд явно закрыт. Да и не тянет — психоз там зашкаливает".Собирается осесть в Екатеринбурге. И хочет получить российское гражданство — наверное, говорит, так станет проще помогать людям в зоне конфликта.

россия

донбасс

польша

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

россия, донбасс, польша, любэ