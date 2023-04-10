Не стал скрывать правду. Власти Польши объявили охоту на своего гражданина
© Фото предоставлено Миколаеком Марчиным Марчин возлагает цветы к памятнику советским воинам
© Фото предоставлено Миколаеком Марчиным
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Виктор Званцев. "Европейская демократия — это миф", — считает 25-летний Марчин Миколаек. Несколько лет он ухаживал за советскими памятниками в родной Польше. А после трех постов в соцсетях о России попал под уголовное преследование. О том, как поляку удалось бежать из страны и где его приютили, — в материале РИА Новости.
Концерт "Любэ"
Утром Марчин отправляется на склад: он — грузчик. Смена длится около 12 часов, а потом — сразу на еще одну работу. Добровольную.
"Мы с другими волонтерами упаковываем и загружаем в фуры гуманитарную помощь, которую сами же и собираем, — на чистом русском объясняет Миколаек. — Это одежда, медикаменты, тепловизоры, дроны, бензопилы, генераторы и еще много чего. За пару месяцев отправили в Донбасс порядка десяти машин".
© Стоп-кадр с видео "Волонтерская рота"Марчин собирает гуманитарную помощь для российских бойцов
© Стоп-кадр с видео "Волонтерская рота"
Марчин собирает гуманитарную помощь для российских бойцов
В России Марчин с августа 2022-го. Сам чистокровный поляк — родился и вырос в городке Свидница. В 2009 году, еще школьником, случайно попал на концерт "Любэ". По-русски тогда не понимал ни слова.
"Очень понравилась музыка и манера исполнения. Я стал поклонником этой группы, — вспоминает он. — Зарегистрировался в соцсетях, начал общаться с другими фанатами. Заодно учил русский. Родители сильно удивились, ведь обычно дети берутся за английский. Но не возражали".
Марчин погрузился и в культуру: читал книги, смотрел фильмы, знакомился с историей. В соцсетях у него были друзья из России, Донбасса, Харькова и других городов Украины.
© Фото предоставлено Миколаеком Марчиным Марчин с любимым музыкантом Николаем Расторгуевым
© Фото предоставлено Миколаеком Марчиным
Марчин с любимым музыкантом Николаем Расторгуевым
Драки с украинцами
В 2014 году он был старшеклассником. Внимательно следил за тем, что происходило в Донбассе.
"Большинство польских СМИ все освещали однобоко: жители региона — сепаратисты, а украинцы сражаются за свободу, потому что хотят в Европу, — рассказывает Марчин. — Лишь несколько журналистов пытались представить другую сторону конфликта. Я же общался с донбасскими и харьковскими друзьями, поэтому передавал своим знакомым их мнение из первых уст ".
Кто-то соглашался, но большинство воспринимали эту информацию в штыки. Называли Миколаека "жертвой российской пропаганды".
© Фото предоставлено Миколаеком Марчиным Марчин несколько лет ухаживал за могилами и памятниками советским солдатам
© Фото предоставлено Миколаеком Марчиным
Марчин несколько лет ухаживал за могилами и памятниками советским солдатам
А он ухаживал за памятниками советским воинам: красил, убирал мусор, приносил цветы. О проделанной работе отчитывался в соцсетях. Также устраивал одиночные пикеты в поддержку России.
"Друзья и знакомые относились к этому настороженно, но потом одобрили, — говорит поляк. — Я не пытался никого переубедить, а просто хотел показать, что России и Союзу мы многим обязаны".
После школы работал на заводе, позднее охранял маршрутки недалеко от границы с Чехией. Иногда надевал майки с флагами ЛНР и ДНР, портретами Гиви и Моторолы. Из-за этого возникали конфликты с коллегами-украинцами. Доходило до драк. Угрозы поляк получает до сих пор, прежде всего с запада Украины.
© Фото предоставлено Миколаеком Марчиным Марчин Миколаек
© Фото предоставлено Миколаеком Марчиным
Марчин Миколаек
Уголовное преследование
Пару лет назад Марчин стал сотрудничать с обществом "Братство польско-российское". Волонтеры проводили различные акции против русофобии, однако организацию в конце концов запретили.
"В конце февраля 2022-го я опубликовал у себя в соцсетях три фотографии в поддержку Донбасса, — рассказывает Марчин. — Полиция расценила это как публичный призыв к войне. На допросах я услышал, что нельзя размещать даже песню Газманова "Вперед, Россия".
Открыли уголовное дело. Чтобы избежать реального тюремного срока, в августе Миколаек покинул родину.
© Sputnik / Виктор ТолочкоГрузовики на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
Грузовики на белорусско-польской границе
С помощью друзей добрался до Белоруссии. Затем организация "Волонтерская рота" помогла сделать приглашение для въезда в Россию. И теперь он в Екатеринбурге.
"Простого рабочего из Польши в аэропорту встречали чиновники и телевидение, — удивляется Миколаек. — Я поселился у друзей. Устроился на склад".
Он сотрудничает со многими благотворительными организациями. Собирает помощь — как бойцам, так и мирным жителям Донбасса. Заветная мечта — съездить туда. Но Минобороны пока не разрешает.
Единственное, что тяготит Марчина, — разлука с родителями. "Они меня поддерживают, — объясняет он. — Конечно, я очень скучаю, но не знаю, когда теперь увидимся. В Польшу мне въезд явно закрыт. Да и не тянет — психоз там зашкаливает".
© Фото предоставлено Миколаеком Марчиным Марчин с друзьями, приютившими его в России
© Фото предоставлено Миколаеком Марчиным
Марчин с друзьями, приютившими его в России
Собирается осесть в Екатеринбурге. И хочет получить российское гражданство — наверное, говорит, так станет проще помогать людям в зоне конфликта.