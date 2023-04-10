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В Иркутске в результате нападения стаи собак госпитализировали мальчика
В Иркутске в результате нападения стаи собак госпитализировали мальчика - РИА Новости, 10.04.2023
В Иркутске в результате нападения стаи собак госпитализировали мальчика
Стая бездомных собак в Иркутске напала на 7-летнего ребенка, мальчик госпитализирован, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T06:29
2023-04-10T06:29
2023-04-10T10:55
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ИРКУТСК, 10 апр - РИА Новости. Стая бездомных собак в Иркутске напала на 7-летнего ребенка, мальчик госпитализирован, сообщает пресс-служба администрации города. Отмечается, что администрация города, учитывая действующее законодательство, проводит необходимую работу. По контракту в городе ведется отлов, вакцинация, стерилизация животных и они выпускаются в прежнюю среду обитания. Эти меры не приносят позитивного результата. По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова для решения проблемы администрацией неоднократно направлялись предложения в законодательное собрание региона, депутатам Государственной Думы РФ о внесении изменений в ФЗ "Об ответственном обращении с животными", а также в региональные правовые акты. В частности, необходимо дополнить перечень причин умерщвления животных, содержащихся в приютах, предусмотрев в качестве самостоятельного основания инфекционные заболевания, а также невостребованность особей без владельцев гражданами в течение 180 дней после отлова. Однако на сегодня данные инициативы не приняты к рассмотрению в Государственной Думе РФ. По сообщению прокуратуры Иркутской области, после инцидента с нападением на ребенка стаи собак в соответствии с действующим законодательством председателю комитета городского обустройства администрации Иркутска внесено представление.Позже стало известно, что в результате происшествия заведено уголовное дело."По данному факту следственным отделом по Кировскому району г. Иркутск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении СУСК РФ по Иркутской области.Следователями допрашиваются должностные лица, ответственные за организацию отлова и содержания безнадзорных животных.По данным минздрава региона, состояние ребенка удовлетворительное. У него множественные укусы лица, головы и тела.Расследование дела находится на контроле прокуратуры.
https://ria.ru/20230207/sobaki-1850428897.html
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иркутск, россия, иркутская область
Иркутск, Россия, Иркутская область
В Иркутске в результате нападения стаи собак госпитализировали мальчика
В Иркутске после нападения стаи бездомных собак госпитализировали семилетнего мальчика
ИРКУТСК, 10 апр - РИА Новости.
Стая бездомных собак в Иркутске напала на 7-летнего ребенка, мальчик госпитализирован, сообщает
пресс-служба администрации города.
«
"В субботу в микрорайоне Иркутск II на ребенка напала стая собак. Мальчик с рваными ранами доставлен в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу. Семье ребенка будет оказана вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что администрация города, учитывая действующее законодательство, проводит необходимую работу. По контракту в городе ведется отлов, вакцинация, стерилизация животных и они выпускаются в прежнюю среду обитания. Эти меры не приносят позитивного результата. По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова для решения проблемы администрацией неоднократно направлялись предложения в законодательное собрание региона, депутатам Государственной Думы РФ
о внесении изменений в ФЗ "Об ответственном обращении с животными", а также в региональные правовые акты.
В частности, необходимо дополнить перечень причин умерщвления животных, содержащихся в приютах, предусмотрев в качестве самостоятельного основания инфекционные заболевания, а также невостребованность особей без владельцев гражданами в течение 180 дней после отлова. Однако на сегодня данные инициативы не приняты к рассмотрению в Государственной Думе РФ.
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По сообщению прокуратуры Иркутской области
, после инцидента с нападением на ребенка стаи собак в соответствии с действующим законодательством председателю комитета городского обустройства администрации Иркутска внесено представление.
Позже стало известно, что в результате происшествия заведено уголовное дело.
"По данному факту следственным отделом по Кировскому району г. Иркутск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении
СУСК РФ по Иркутской области.
Следователями допрашиваются должностные лица, ответственные за организацию отлова и содержания безнадзорных животных.
По данным минздрава региона, состояние ребенка удовлетворительное. У него множественные укусы лица, головы и тела.
Расследование дела находится на контроле прокуратуры.
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