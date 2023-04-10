https://ria.ru/20230410/slezhka-1864219160.html
В Кремле прокомментировали публикацию о слежке американцев за Зеленским
В Кремле прокомментировали публикацию о слежке американцев за Зеленским - РИА Новости, 10.04.2023
В Кремле прокомментировали публикацию о слежке американцев за Зеленским
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нельзя исключать возможность слежки со стороны США за Владимиром Зеленским, поскольку Вашингтон давно... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T13:03
2023-04-10T13:03
2023-04-10T13:11
сша
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дмитрий песков
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нельзя исключать возможность слежки со стороны США за Владимиром Зеленским, поскольку Вашингтон давно следит за лидерами других стран, в первую очередь европейских."То, что Соединенные Штаты за разными главами государств, особенно европейских столиц, давно уже начали слежку, это неоднократно всплывало... Поэтому этого нельзя исключать", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что за Зеленским якобы велась слежка.В прошлый четверг СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. При этом агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников утверждает, что в США не исключали, что документы, попавшие в сеть, могли быть подделаны. Тем не менее, еще в пятницу офис Владимира Зеленского сообщал о том, что сам Зеленский на заседании ставки верховного главнокомандующего обсудил вопросы предотвращения утечек о планах украинских войск.Ранее телеканал CNN сообщал, что утечка секретных документов Пентагона глубоко встревожила американских официальных лиц, которые опасаются, что эта ситуация может поставить под угрозу источники и подорвать важные международные отношения.
https://ria.ru/20230410/utechka-1864164950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, украина
США, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Украина
В Кремле прокомментировали публикацию о слежке американцев за Зеленским
Песков не исключил, что США действительно следят за Зеленским, как и за другими лидерами
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нельзя исключать возможность слежки со стороны США за Владимиром Зеленским, поскольку Вашингтон давно следит за лидерами других стран, в первую очередь европейских.
"То, что Соединенные Штаты за разными главами государств, особенно европейских столиц, давно уже начали слежку, это неоднократно всплывало... Поэтому этого нельзя исключать", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что за Зеленским якобы велась слежка.
В прошлый четверг СМИ писали, что Пентагон
расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО
по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. При этом агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников утверждает, что в США не исключали, что документы, попавшие в сеть, могли быть подделаны. Тем не менее, еще в пятницу офис Владимира Зеленского сообщал о том, что сам Зеленский на заседании ставки верховного главнокомандующего обсудил вопросы предотвращения утечек о планах украинских войск.
Ранее телеканал CNN сообщал, что утечка секретных документов Пентагона глубоко встревожила американских официальных лиц, которые опасаются, что эта ситуация может поставить под угрозу источники и подорвать важные международные отношения.
Страны, за которыми следили США, хотят обсудить это с Вашингтоном