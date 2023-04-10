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Малков передал районным больницам 26 новых машин скорой помощи - РИА Новости, 10.04.2023
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Рязанская область
Рязанская область
 
13:33 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/skoraya-1864236749.html
Малков передал районным больницам 26 новых машин скорой помощи
Малков передал районным больницам 26 новых машин скорой помощи - РИА Новости, 10.04.2023
Малков передал районным больницам 26 новых машин скорой помощи
Районные больницы Рязанской области получили 26 новых машин скорой медицинской помощи, планируется приобретение еще 30 автомобилей, сообщил губернатор Павел... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T13:33
2023-04-10T13:33
рязанская область
рязанская область
рязань
павел малков
россия
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РЯЗАНЬ, 10 апр - РИА Новости. Районные больницы Рязанской области получили 26 новых машин скорой медицинской помощи, планируется приобретение еще 30 автомобилей, сообщил губернатор Павел Малков. "Передали районам 26 новых машин скорой помощи. Автопарк 19 районных больниц пополнится современными, оснащенными автомобилями. Половина машин - повышенной проходимости, что особенно важно для труднодоступных населенных пунктов", - написал в понедельник Малков в своем телеграм-канале. По словам Малкова, для медучреждений Рязани планируется купить еще как минимум 10 "скорых" и 20 машин для первичной помощи. Губернатор поблагодарил премьер-министра РФ Михаила Мишустина за поддержку области, отметив, что "скорые поступили в регион по его поручению". Это второе крупное обновление медицинского транспорта за прошедшие полгода, отметил Малков. В декабре он передал 15 новых машин скорой медицинской помощи в 14 муниципалитетов.
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рязанская область, рязань, павел малков, россия
Рязанская область, Рязанская область, Рязань, Павел Малков, Россия
Малков передал районным больницам 26 новых машин скорой помощи

Рязанский губернатор Малков передал районным больницам 26 новых машин скорой помощи

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 10 апр - РИА Новости. Районные больницы Рязанской области получили 26 новых машин скорой медицинской помощи, планируется приобретение еще 30 автомобилей, сообщил губернатор Павел Малков.
"Передали районам 26 новых машин скорой помощи. Автопарк 19 районных больниц пополнится современными, оснащенными автомобилями. Половина машин - повышенной проходимости, что особенно важно для труднодоступных населенных пунктов", - написал в понедельник Малков в своем телеграм-канале.
По словам Малкова, для медучреждений Рязани планируется купить еще как минимум 10 "скорых" и 20 машин для первичной помощи. Губернатор поблагодарил премьер-министра РФ Михаила Мишустина за поддержку области, отметив, что "скорые поступили в регион по его поручению".
Это второе крупное обновление медицинского транспорта за прошедшие полгода, отметил Малков. В декабре он передал 15 новых машин скорой медицинской помощи в 14 муниципалитетов.
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