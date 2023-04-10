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Российские войска уничтожили украинский склад с боеприпасами в ЛНР

Российские войска уничтожили украинский склад с боеприпасами в ЛНР - РИА Новости, 10.04.2023

Российские войска уничтожили украинский склад с боеприпасами в ЛНР

В районе населенного пункта Новолюбовка Луганской народной республики уничтожен украинский склад с боеприпасами, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T14:18

2023-04-10T14:18

2023-04-10T14:42

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. В районе населенного пункта Новолюбовка Луганской народной республики уничтожен украинский склад с боеприпасами, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Новолюбовка Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Минобороны об уничтожении складов ВСУ с боеприпасами в ЛНР В районе населенного пункта Новолюбовка Луганской народной республики уничтожен украинский склад с боеприпасами, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. "В районе населенного пункта Новолюбовка Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ", - отметили в министерстве. 2023-04-10T14:18 true PT4M02S

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