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Российские войска уничтожили украинский склад с боеприпасами в ЛНР
Российские войска уничтожили украинский склад с боеприпасами в ЛНР - РИА Новости, 10.04.2023
Российские войска уничтожили украинский склад с боеприпасами в ЛНР
В районе населенного пункта Новолюбовка Луганской народной республики уничтожен украинский склад с боеприпасами, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:18
2023-04-10T14:18
2023-04-10T14:42
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. В районе населенного пункта Новолюбовка Луганской народной республики уничтожен украинский склад с боеприпасами, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Новолюбовка Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ", - отметили в министерстве.
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Минобороны об уничтожении складов ВСУ с боеприпасами в ЛНР
В районе населенного пункта Новолюбовка Луганской народной республики уничтожен украинский склад с боеприпасами, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. "В районе населенного пункта Новолюбовка Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ", - отметили в министерстве.
2023-04-10T14:18
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Российские войска уничтожили украинский склад с боеприпасами в ЛНР
Минобороны: ВС России уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в районе Новолюбовки в ЛНР