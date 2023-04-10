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Российские войска уничтожили украинский склад с боеприпасами в ЛНР - РИА Новости, 10.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:18 10.04.2023 (обновлено: 14:42 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/sklad-1864251794.html
Российские войска уничтожили украинский склад с боеприпасами в ЛНР
Российские войска уничтожили украинский склад с боеприпасами в ЛНР - РИА Новости, 10.04.2023
Российские войска уничтожили украинский склад с боеприпасами в ЛНР
В районе населенного пункта Новолюбовка Луганской народной республики уничтожен украинский склад с боеприпасами, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:18
2023-04-10T14:42
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
в мире
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. В районе населенного пункта Новолюбовка Луганской народной республики уничтожен украинский склад с боеприпасами, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Новолюбовка Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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Минобороны об уничтожении складов ВСУ с боеприпасами в ЛНР
В районе населенного пункта Новолюбовка Луганской народной республики уничтожен украинский склад с боеприпасами, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. "В районе населенного пункта Новолюбовка Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ", - отметили в министерстве.
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луганская народная республика, в мире, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
Российские войска уничтожили украинский склад с боеприпасами в ЛНР

Минобороны: ВС России уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в районе Новолюбовки в ЛНР

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. В районе населенного пункта Новолюбовка Луганской народной республики уничтожен украинский склад с боеприпасами, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Новолюбовка Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ", - отметили в министерстве.
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