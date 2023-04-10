https://ria.ru/20230410/sk-1864169281.html

В Тверской области СК возбудил дело из-за гибели подростка на пруду

В Тверской области СК возбудил дело из-за гибели подростка на пруду - РИА Новости, 10.04.2023

В Тверской области СК возбудил дело из-за гибели подростка на пруду

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Тверской области после гибели подростка, провалившегося под лед на пруду, сообщило... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T10:55

2023-04-10T10:55

2023-04-10T10:55

происшествия

калининский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

тверская область

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РЯЗАНЬ, 10 апр – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Тверской области после гибели подростка, провалившегося под лед на пруду, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Прокуратура области в воскресенье сообщила, что в населенном пункте Мермерины Калининского района трое несовершеннолетних провалились на пруду под лед. Двоих мальчиков очевидцы спасли, один подросток погиб. По данным СУСК, в ходе осмотра видимых телесных повреждений на теле мальчика обнаружено не было. "По факту его гибели для установления следственным путем всех обстоятельств произошедшего Калининским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в телеграм-канале СУСК. По версии следствия, мальчик 2008 года рождения, находясь на участке местности в деревне Мермерины, с деревянного пирса у берега проследовал на покрытый тонким льдом пруд и затем провалился под лед. "Представителями следствия проводится комплекс следственных действий с целью выяснения всех обстоятельств произошедшей трагедии и условий, повлекших данное происшествие. Проведен осмотр места происшествия. С целью установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы", - уточняет следственное управление.

https://ria.ru/20230410/otravlenie-1864140246.html

https://ria.ru/20230327/rosgvardeets-1861017938.html

калининский район

россия

тверская область

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происшествия, калининский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), тверская область