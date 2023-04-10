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США шпионили за Зеленским, сообщил CNN - РИА Новости, 10.04.2023
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09:25 10.04.2023 (обновлено: 10:07 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/shpionazh-1864152219.html
США шпионили за Зеленским, сообщил CNN
США шпионили за Зеленским, сообщил CNN - РИА Новости, 10.04.2023
США шпионили за Зеленским, сообщил CNN
США шпионили за президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил телеканал CNN со ссылкой на просочившиеся в Сеть секретные документы Пентагона. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T09:25
2023-04-10T10:07
в мире
сша
россия
украина
владимир зеленский
дмитрий песков
нато
министерство обороны сша
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. США шпионили за президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил телеканал CNN со ссылкой на просочившиеся в Сеть секретные документы Пентагона. Источник, близкий к главе республики, заявил CNN, что не удивился этой ситуации и назвал ее "ожидаемой". При этом отмечается, что украинские чиновники глубоко разочарованы утечкой. По данным телеканала, в отчете американской разведки, основанном на данных радиотехнической разведки, говорится, что Зеленский в конце февраля "предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области" с помощью беспилотных летательных аппаратов, так как у Украины нет дальнобойного оружия, способного достичь таких целей. По мнению CNN, полученные разведданные могут объяснить публичные заявления США о нежелании предоставлять Украине оружие дальнего радиуса действия из-за опасений, что Киев использует их для ударов по объектам внутри территории России. В четверг СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описывается состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание The New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".В пятницу стало известно о публикации новой порции документов. По утверждению издания, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. При этом агентство Рейтер в воскресенье со ссылкой на американских чиновников не исключило, что секретные материалы, касающиеся украинских войск, могли быть подделаны.Тем не менее еще в пятницу офис Зеленского сообщал, что сам президент на заседании ставки верховного главнокомандующего обсудил вопросы предотвращения утечек о планах ВСУ. Представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у Москвы нет сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт.
https://ria.ru/20230410/utechka-1864146968.html
https://ria.ru/20230409/ukraina-1864081298.html
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в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, нато, министерство обороны сша
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, НАТО, Министерство обороны США
США шпионили за Зеленским, сообщил CNN

CNN: утечка документов Пентагона показала, что США шпионили за Зеленским

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. США шпионили за президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил телеканал CNN со ссылкой на просочившиеся в Сеть секретные документы Пентагона.
«
"Один документ раскрывает, что США шпионили за Зеленским", — указал канал.
Источник, близкий к главе республики, заявил CNN, что не удивился этой ситуации и назвал ее "ожидаемой". При этом отмечается, что украинские чиновники глубоко разочарованы утечкой.
По данным телеканала, в отчете американской разведки, основанном на данных радиотехнической разведки, говорится, что Зеленский в конце февраля "предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области" с помощью беспилотных летательных аппаратов, так как у Украины нет дальнобойного оружия, способного достичь таких целей.
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По мнению CNN, полученные разведданные могут объяснить публичные заявления США о нежелании предоставлять Украине оружие дальнего радиуса действия из-за опасений, что Киев использует их для ударов по объектам внутри территории России.
В четверг СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описывается состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание The New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".
В пятницу стало известно о публикации новой порции документов. По утверждению издания, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. При этом агентство Рейтер в воскресенье со ссылкой на американских чиновников не исключило, что секретные материалы, касающиеся украинских войск, могли быть подделаны.
Тем не менее еще в пятницу офис Зеленского сообщал, что сам президент на заседании ставки верховного главнокомандующего обсудил вопросы предотвращения утечек о планах ВСУ.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у Москвы нет сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт.
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