США шпионили за Зеленским, сообщил CNN
CNN: утечка документов Пентагона показала, что США шпионили за Зеленским
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. США шпионили за президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил телеканал CNN со ссылкой на просочившиеся в Сеть секретные документы Пентагона.
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"Один документ раскрывает, что США шпионили за Зеленским", — указал канал.
Источник, близкий к главе республики, заявил CNN, что не удивился этой ситуации и назвал ее "ожидаемой". При этом отмечается, что украинские чиновники глубоко разочарованы утечкой.
По данным телеканала, в отчете американской разведки, основанном на данных радиотехнической разведки, говорится, что Зеленский в конце февраля "предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области" с помощью беспилотных летательных аппаратов, так как у Украины нет дальнобойного оружия, способного достичь таких целей.
В четверг СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описывается состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание The New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".
В пятницу стало известно о публикации новой порции документов. По утверждению издания, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. При этом агентство Рейтер в воскресенье со ссылкой на американских чиновников не исключило, что секретные материалы, касающиеся украинских войск, могли быть подделаны.
Тем не менее еще в пятницу офис Зеленского сообщал, что сам президент на заседании ставки верховного главнокомандующего обсудил вопросы предотвращения утечек о планах ВСУ.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у Москвы нет сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт.