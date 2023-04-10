https://ria.ru/20230410/samolet-1864231408.html
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о "почти сбитом" самолете Британии
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о "почти сбитом" самолете Британии - РИА Новости, 10.04.2023
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о "почти сбитом" самолете Британии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос журналистов по поводу сообщений о "почти сбитом" над Черным морем осенью... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T13:24
2023-04-10T13:24
2023-04-10T13:24
россия
дмитрий песков
нато
черное море
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
великобритания
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос журналистов по поводу сообщений о "почти сбитом" над Черным морем осенью 2022 года самолете британских ВВС. Ранее Washington Post со ссылкой на "утекшие" секретные документы Пентагона утверждала, что разведывательный самолет британских ВВС RC-135 Rivet Joint был "почти сбит" российскими истребителями Су-27 в воздушном пространстве над Черным морем осенью 2022 года. Газета New York Times ранее сообщала, что новая порция секретных документов США об Украине, Китае и Ближнем Востоке якобы утекла в сеть. Утверждалось, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне уже сказали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Ранее в МИД РФ отмечали, что Россия встревожена обстановкой в Чёрном море из-за непрекращающихся провокаций США и НАТО. Глава ведомства Сергей Лавров заявлял, что США игнорируют тот факт, что после начала спецоперации РФ на Украине прибрежные районы Чёрного моря имеют ограниченный статус для полетов. США, намереваясь продолжать полеты беспилотников над Черным морем, "нарываются" на контрмеры России, никакие полеты не могут поколебать решимость Москвы обеспечивать безопасность страны всеми доступными способами, подчеркивал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, нато, черное море, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), великобритания
Россия, Дмитрий Песков, НАТО, Черное море, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Великобритания
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о "почти сбитом" самолете Британии
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о "почти сбитом" в 2022 году самолете Британии
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос журналистов по поводу сообщений о "почти сбитом" над Черным морем осенью 2022 года самолете британских ВВС.
Ранее Washington Post со ссылкой на "утекшие" секретные документы Пентагона утверждала, что разведывательный самолет британских ВВС RC-135 Rivet Joint был "почти сбит" российскими истребителями Су-27 в воздушном пространстве над Черным морем осенью 2022 года.
«
"Я не обладаю такой информацией. Естественно, эта тематика ближе министерству обороны. Поэтому рекомендую обращаться туда", - сказал Песков, отвечая на вопрос, помнят ли в Кремле о подобном инциденте.
Газета New York Times ранее сообщала, что новая порция секретных документов США об Украине, Китае и Ближнем Востоке якобы утекла в сеть. Утверждалось, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне уже сказали РИА Новости, что изучают информацию об утечке.
Ранее в МИД РФ отмечали, что Россия встревожена обстановкой в Чёрном море
из-за непрекращающихся провокаций США
и НАТО
. Глава ведомства Сергей Лавров
заявлял, что США игнорируют тот факт, что после начала спецоперации РФ на Украине
прибрежные районы Чёрного моря имеют ограниченный статус для полетов. США, намереваясь продолжать полеты беспилотников над Черным морем, "нарываются" на контрмеры России, никакие полеты не могут поколебать решимость Москвы обеспечивать безопасность страны всеми доступными способами, подчеркивал замглавы МИД РФ Сергей Рябков
.
В Кремле прокомментировали утечки документов из Пентагона